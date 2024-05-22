Польша думает над тем, чтобы сбивать ракеты РФ над Украиной: что стало причиной

Основанием для начала таких дискуссий стал случай, когда российская ракета в марте этого года нарушила воздушное пространство страны, находясь в нем 39 секунд.

Related video

В Польше изучают возможность сбивания ракет, которые запускает Россия по Украине, однако пока по этому поводу не принято никакого решения. Об этом в интервью "Укринформу" заявил пресс-секретарь МИД Польши Павел Вронский.

По его словам, Варшава изучает вопрос о вероятном привлечении систем ПВО страны к сбиванию российских ракет вблизи границ и на территории Украины.

"Этот вопрос рассматривается с юридической и технической точек зрения, но никаких решений в этом деле нет",- пояснил Вронский. При этом дипломат добавил, что украинская сторона ранее уже обращалась к польской с такого рода инициативой.

Вронский отметил, что разговоры по этому поводу в Польше начались после того, как российская ракета в марте этого года нарушила воздушное пространство страны, находясь в нем 39 секунд.

Он пояснил, что все разговоры сейчас ведутся вокруг того, могли бы польские средства ПВО сбивать такие ракеты еще над территорией Украины, а также какие могли бы быть юридические последствия такого шага.

Вместе с этим пресс-секретарь МИД Польши добавил, что речь не идет о физическом переносе элементов польской системы ПВО в Украину.

7 февраля стало известно, что Польша во время ракетной атаки российских оккупантов по Украине поднимала истребители F-16. Отметим, что страна каждый раз приводит в боевую активность системы противовоздушной обороны, однако до этого ни разу не были сбиты даже те ракеты, которые нарушали ее воздушное пространство.

Также 29 декабря 2023 года из-за российской ракеты, которая 29 декабря проникла в воздушное пространство Польши, Вооруженные силы страны подняли в воздух истребители F-16, а также следили за целью с помощью радаров собственных и союзников.