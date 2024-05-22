Польща думає над тим, щоб збивати ракети РФ над Україною: що стало причиною

Підставою для початку таких дискусій став випадок, коли російська ракета у березні цього року порушила повітряний простір країни, перебуваючи в ньому 39 секунд.

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У Польщі вивчають можливість збиття ракет, які запускає Росія по Україні, проте наразі з цього приводу не прийняте жодне рішення. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив прессекретар МЗС Польщі Павел Вронський.

За його словами, Варшава вивчає питання щодо вірогідного залучення систем ППО країни до збиття російських ракет поблизу кордонів та на території України.

"Це питання розглядається з юридичної та технічної точок зору, але жодних рішень в цій справі немає",- пояснив Вронський. При цьому дипломат додав, що українська сторона раніше вже зверталася до польської з такого роду ініціативою.

Вронський зазначив, що розмови з цього приводу в Польщі почалися після того, як російська ракета у березні цього року порушила повітряний простір країни, перебуваючи в ньому 39 секунд.

Він пояснив, що всі розмови зараз ведуться навколо того, чи польські засоби ППО могли б збивати такі ракети ще над територією України, а також які могли б бути юридичні наслідки такого кроку.

Разом з цим прессекретар МЗС Польщі додав, що мова не йде про фізичне перенесення елементів польської системи ППО в Україну.

7 лютого стало відомо, що Польща під час ракетної атаки російських окупантів по Україні піднімала винищувачі F-16. Зазначимо, що країна щоразу приводить в бойову активність системи протиповітряної оборони, однак до цього жодного разу не було збито навіть ті ракети, які порушували її повітряний простір.

Також 29 грудня 2023 року через російську ракету, яка 29 грудня проникла у повітряний простір Польщі, Збройні сили країни підняли у повітря винищувачі F-16, а також стежили за ціллю за допомогою радарів власних та союзників.