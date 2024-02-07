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Може бути гучно: Польща підняла у повітря винищувачі через ракетні удари по Україні

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Винищувач НАТО

Російська ракета нещодавно вже залітала вглиб території Польші на 40 кілометрів, тож польська армія цього разу з метою захисту повітряного простору активізувала авіацію.

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Польща активізувала протокол захисту власного повітряного простору через ракетний обстріл Росією території України. В повітря піднято польську авіацію. Про це 7 лютого повідомило оперативне командування видів Збройних сил Польщі.

Зазначається, що через інтенсивну діяльність дальної авіації РФ, яка пов'язана з завданням ракетних ударів по території України в Польщі активізовано всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору, а керівництво країни постійно моніторить ситуацію.

"Попереджаємо про активізацію польської та союзницької авіації, що може бути пов'язано з виникненням підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східному регіоні країни", — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, що 29 грудня 2023 року російська ракета залетіла вглиб території Польші на 40 кілометрів, а за 3 хвилини покинула повітряний простір країни. 23 січня, Повітряні сили Польщі підняли авіацію в небо через ракетну атаку окупантів по території України. Жителів Польщі, включно з регіонами на південному сході, було попереджено про майбутнє збільшення рівня звукової активності.

Також повідомлялося, що під час засідання Радбезу ООН заступник постпреда США Роберт Вуд заявив, що Росія щонайменше 9 разів обстрілювала Україну ракетами, отриманими від Північної Кореї.