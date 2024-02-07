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Может быть громко: Польша подняла в воздух истребители из-за ракетных ударов по Украине

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Истребитель НАТО

Российская ракета недавно уже залетала вглубь территории Польши на 40 километров, поэтому польская армия на этот раз с целью защиты воздушного пространства активизировала авиацию.

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Польша активизировала протокол защиты собственного воздушного пространства из-за ракетного обстрела Россией территории Украины. В воздух поднята польская авиация. Об этом 7 февраля сообщило оперативное командование видов Вооруженных сил Польши.

Отмечается, что из-за интенсивной деятельности дальней авиации РФ, которая связана с нанесением ракетных ударов по территории Украины в Польше активизированы все необходимые процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства, а руководство страны постоянно мониторит ситуацию.

"Предупреждаем об активизации польской и союзнической авиации, что может быть связано с возникновением повышенного уровня шума, особенно в юго-восточном регионе страны", — говорится в сообщении.

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Напомним, что 29 декабря 2023 года российская ракета залетела вглубь территории Польши на 40 километров, а через 3 минуты покинула воздушное пространство страны. 23 января, Воздушные силы Польши подняли авиацию в небо из-за ракетной атаки оккупантов по территории Украины. Жителей Польши, включая регионы на юго-востоке, было предупреждено о предстоящем увеличении уровня звуковой активности.

Также сообщалось, что во время заседания Совбеза ООН заместитель постпреда США Роберт Вуд заявил, что Россия по меньшей мере 9 раз обстреливала Украину ракетами, полученными от Северной Кореи.