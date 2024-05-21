Надо больше Patriot: Зеленский рассказал, когда Запад может передать Украине ПВО

Глава государства отметил, что Украина нуждается во многих системах Patriot, но будет рада получить семь штук для защиты регионов, имеющих ключевое значение для национальной экономики и сфер энергетики.

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Решение о передаче Украине семи систем противовоздушной обороны Patriot может быть принято на саммите НАТО в Вашингтоне. Об этом в интервью The New York Times заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В частности глава государства призвал Североатлантический альянс предоставить больше истребителей F-16, а также систем ПВО Patriot.

По словам Зеленского, Украине нужно много систем Patriot, однако она согласится на семь штук для защиты регионов с ключевым значением для национальной экономики и энергетического сектора. Президент предположил, что решение о передаче Patriot могут принять, когда лидеры НАТО соберутся на саммит в Вашингтоне в июле.

"Вы считаете, что это слишком много для юбилейного саммита НАТО в Вашингтоне? За страну, которая сегодня борется за свободу и демократию во всем мире?", — задал вопрос президент Украины.

Украина испытывает острую потребность в системах ПВО, которые способны уничтожать баллистические ракеты. Именно поэтому украинские высокопоставленные лица постоянно призывают к передаче Украине систем Patriot. В свою очередь издание NZZ отмечало, что в мире наблюдается острый дефицит пусковых установок Patriot и ракет к ним. В наибольшем количестве боеприпасов к системам ПВО нуждаются Украина и Израиль.

Напомним, что президент Владимир Зеленский в интервью ABC News заявил, что для защиты Харькова от российских ракетных атак нужно две системы ПВО Patriot.

Кроме того, по данным издания Bloomberg, США рассматривают возможность передачи Украине двух ЗРК Patriot.