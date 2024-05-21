Треба більше Patriot: Зеленський розповів, коли Захід може передати Україні ППО

Глава держави зазначив, що Україна потребує багатьох систем Patriot, але буде рада отримати сім штук для захисту регіонів, що мають ключове значення для національної економіки та сфер енергетики.

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Рішення щодо передачі Україні семи систем протиповітряної оборони Patriot може бути ухвалено на саміті НАТО у Вашингтоні. Про це в інтерв'ю The New York Times заявив президент України Володимир Зеленський.

Зокрема глава держави закликав Північноатлантичний альянс надати більше винищувачів F-16, а також систем ППО Patriot.

За словами Зеленського, Україні потрібно багато систем Patriot, однак вона погодиться на сім штук для захисту регіонів з ключовим значенням для національної економіки та енергетичного сектора. Президент припустив, що рішення щодо передачі Patriot можуть ухвалити, коли лідери НАТО зберуться на саміт у Вашингтоні в липні.

"Ви вважаєте, що це занадто багато для ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні? За країну, яка сьогодні бореться за свободу і демократію в усьому світі?", — поставив запитання президент України.

Україна відчуває гостру потребу систем ППО, які здатні знищувати балістичні ракети. Саме тому українські високопосадові особи постійно закликають до передачі Україні систем Patriot. У свою чергу видання NZZ зазначало, що у світі спостерігається гострий дефіцит пускових установок Patriot і ракет до них. Найбільшу кількість боєприпасів до систем ППО потребують Україна та Ізраїль.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News заявив, що для захисту Харкова від російських ракетних атак потрібно дві системи ППО Patriot.

Крім того, за даними видання Bloomberg, США розглядають можливість передачі Україні двох ЗРК Patriot.