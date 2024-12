Життя зірок після Last Christmas: святковому хіту Wham! виповнюється 40 років

Різдвяний хіт зробив Джорджа Майкла зіркою, але життя деяких акторів і музикантів, які знялися з ним і Ендрю Ріджлі в кліпі, склалося не так вдало.

Святковому хіту Last Christmas гурту Wham! виповнюється 40 років. У пісні розповідається гірко-солодка історія про втрачене кохання на тлі радості святкового сезону, тому, можливо, цілком закономірно, що спадщина, залишена Джорджем Майклом та Ендрю Ріджлі, затьмарена сумом. Про це пише Daily Mail.

Кліп гурту Wham! — Last Christmas

Щоб відзначити ювілей, Ендрю повернувся в те саме швейцарське альпійське село, де знімали відео, разом із вокалістками гурту Wham! Ширлі Кемп і Хелен "Пепсі" ДеМак, а також Джоном Фаулером, Шеріл Гаррісон, Пет Фернандес і Девідом Рідлером, які також з'явилися у відео.

Поїздка також була задумана як данина поваги Джорджу Майклу після його смерті 2016 року у віці 53 років, і Ендрю розповів у документальному фільмі BBC "Wham! Last Christmas Unwrapped": "Бути тут без Джорджа — це не те. Коли він покинув нас, Різдво померло. Втратити такого дорогого друга, коли в тебе є особливий зв'язок, це був воістину відчайдушний момент. Він був моєю другою половинкою, я ніколи не уявляв собі майбутнього без нього".

Фільм BBC "Wham! Last Christmas Unwrapped"

Востаннє гурт виступав разом на фінальному концерті WHAM! на стадіоні Вемблі в червні 1986 року, і, незважаючи на численні чутки про возз'єднання, вони більше ніколи не виступали разом.

Їхнє перше публічне возз'єднання відбулося 31 рік по тому, коли Ендрю, Пепсі та Ширлі з'явилися на сцені церемонії вручення премії BRIT Awards 2017 року, щоб віддати належне Джорджу.

Хоча свого часу відеокліп Last Christmas вважався новаторським, оскільки в ньому основна увага приділялася розповіді, а не виконанню, життя його зірок склалося не дуже добре.

Wham залишилися одними з найуспішніших колективів 1980-х років, але й інші виконавці, які з'явилися в цьому відео, боролися з труднощами, включно з алкоголізмом, закулісними чварами і проблемами із законом.

У січні 2021 року Last Christmas нарешті досягнув першого місця в британських чартах після масштабної кампанії фанатів, і цьогоріч він знову може поборотися за омріяний різдвяний номер один.

Ендрю Ріджлі

За останні два десятиліття Ендрю в основному намагався уникати загальної уваги після того, як його спроби побудувати нову кар'єру після розпаду Wham! ні до чого не привели.

Ендрю Ріджлі та Джордж Майкл

Кілька місяців тому Ендрю Ріджлі зізнався, що перебуває в "кількох" стосунках і більше не прагне моногамії, а нещодавно розлучився зі світською левицею Амандою Кронін.

Незабаром після розпаду гурту він ненадовго переїхав до Монако, щоб продовжити кар'єру в автоперегонах "Формули-3", а потім спробував себе як актор у Лос-Анджелесі.

У 1990 році він остаточно повернувся до Великої Британії і випустив сольний альбом Son of Albert, який виявився провальним як з точки зору критиків, так і в комерційному плані.

У 1991 році він приєднався до Джорджа на сцені для його виходу на біс на заході Rock in Rio на стадіоні Маракана в Бразилії, що ознаменувало собою завершення його публічних виступів. Відтоді він значною мірою уникав загальної уваги, назавжди покинувши Лондон 1994 року.

Незважаючи на відсутність комерційного успіху, Ендрю зміг жити безбідно завдяки гонорарам за альбом Careless Whisper, який він написав у співавторстві з Джорджем Майклом. За наявними даними, з 1982 року він заробив 10 мільйонів фунтів стерлінгів.

Ендрю Ріджлі та Пепсі ДеМак на радіо ВВС Фото: Instagram Andrew Ridgeley

У 2019 році він випустив автобіографію під назвою "Джордж і я", у якій докладно описав, як Джорджу доводилося боротися, щоб і далі прикидатися натуралом за часів розквіту Wham!

Ендрю знав, що Майкл — гей, ще 1983 року, коли вони знімали фільм "Клуб Тропікана", але минуло 15 років, перш ніж він зробив камінг-аут публічно. Він розповів, як Майкл підтримував "фасад" зі страху, що публічність може зашкодити його кар'єрі та шансам конкурувати з такими зірками, як Майкл Джексон.

Ендрю також зняв неймовірно успішний документальний фільм Wham! для Netflix.

Ширлі Кемп

Ширлі була бек-вокалісткою і танцівницею гурту Wham! разом із Пепсі ДеМак і в кліпі вона накриває на стіл. Після розпаду Wham! вони сформували дует Pepsi і Shirlie і випустили два хіти, які увійшли до десятки найкращих у Великій Британії — Heartache і Goodbye Stranger.

Вони також виконали бек-вокал у пісні Джеррі Халіуелл Bag It Up, яка посіла перше місце в чартах у кількості 200 пісень.

Пепсі ДеМак (ліворуч) і Ширлі Кемп Фото: Скриншот

Ширлі познайомилася зі своїм чоловіком Мартіном Кемпом зі Spandau Ballet завдяки Джорджу Майклу. Пара одружилася 1988 року, у них народилася дочка Гарлі Мун і син Роман, хрещеник Джорджа.

У 1995 році у Мартіна діагностували дві пухлини головного мозку, і Ширлі взяла перерву в кар'єрі, щоб доглядати за ним, і в підсумку була оголошена банкрутом.

Вона влаштувалася на тимчасову роботу на звукозаписну компанію Джорджа Майкла Aegean, якою керував його двоюрідний брат Андрос Георгіу.

Зрештою підприємство провалилося, але Ширлі побудувала для себе нову кар'єру як фотограф і стиліст інтер'єрів.

2021 року Ширлі також знялася у високо оціненому документальному фільмі свого сина про психічне здоров'я "Роман Кемп: наша тиха надзвичайна ситуація". Раніше 2024 року вона і Мартін взяли участь у четвертому сезоні шоу "Співак у масці".

Хелен "Пепсі" Демак

У кліпі Пепсі накриває на стіл, поки Джордж Майкл прикрашає ялинку. Відтоді співачка влаштувалася в Сент-Люсії, звідки родом її сім'я, і управляє чартерною вітрильною компанією разом зі своїм чоловіком Джеймсом. Крім виступів у складі групи Pepsi and Shirlie, 65-річна Гелен співпрацювала з Майком Олдфілдом наприкінці 90-х, виступаючи в його турі Then & Now і на прем'єрі Tubular Bells III.

Вона також пробувала себе в акторській майстерності, з'явившись у мюзиклі "Волосся" в лондонському театрі Old Vic 1993 року.

Потім вона залишила шоу-бізнес і переїхала до Нової Зеландії, де працювала в сувенірному магазині в Лембтон-Кі.

У Twitter вона також описує себе як співачку, актрису, письменницю, мандрівницю "і не тільки", а під кінець вона випустить свій дебютний роман.

Андрос Георгіу

Андрос раніше називав себе одним із найближчих друзів дитинства Джорджа. Вони навіть називали один одного "кузенами".

Андрос Георгіу в кліпі Фото: Скриншот

Хоча вони обидва займалися музикою, 1998 року вони сенсаційно посварилися, оскільки Андрос стверджував, що у нього є колекція неопублікованих пісень, написаних і заспіваних Джорджем.

Виступаючи на шоу Вікторії Дербішир, Андрос описав Джорджа як "закриту, неймовірно щедру людину, одну з найприємніших людей, яких ви коли-небудь зустрічали", і розповів, як вони їздили по Вест-Енду на Різдво з двома Range Rover, повними їжі для бездомних.

Раніше Андрос також розповідав, що одного разу, коли Джордж не зміг піти на благодійний аукціон, організований Фондом Елтона Джона з боротьби зі СНІДом, він сказав йому "просто купити все". Джордж також був хрещеним батьком сина Андроса, Джеймса Кеннеді. Дружина Андроса, Жаклін, була наркоманкою і алкоголічкою, а одного разу навіть пограбувала банк.

Кеті Хілл

Модель Кеті, якій зараз 67 років, у кліпі грала роль коханої Джорджа Майкла. Про зйомки вона розповіла в інтерв'ю The Mirror: "Це було так весело і по-справжньому природно. Це було просто правильно. Це не було постановкою — це просто група друзів, які веселяться. Це була магія. У сцені за святковим столом ми всі трохи напилися. Усі, крім Джорджа".

Джордж Майкл і Кеті Гілл Фото: Скриншот

Вона також розповіла, що падіння Джорджа в сніг не було сплановано, він насправді послизнувся, а потім не міг встати.

Девід Рідлер

Девід мигцем з'явився в кліпі, коли ніс дрова для каміна, і ця роль досі є темою для жартів між ним і Джоном Фаулером, який також знявся в цьому відео, навіть через роки.

Девід і Ендрю відкрили бар на півночі Лондона, а Джордж час від часу дивував місцевих жителів, заглядаючи туди.

Деббі Кіллінгбек

Деббі Кіллінгбек — білява красуня з пишним волоссям, яка зіграла нову дівчину Джорджа Майкла в кліпі.

Деббі Кіллінгбек у кліпі виконала роль нової коханої Джорджа Майкла Фото: Скриншот

Після смерті Джорджа 2016 року вона віддала йому данину поваги біля його будинку і розповіла, що він був "веселим, любив посміятися і був просто приголомшливою людиною. Ми всі зблизилися після того, як було знято відео".

Деббі Кіллінгбек Фото: Соцмережi

Вона зізналася, що в кліпі мала бути постільна сцена, але її вирізали під час монтажу.

Пет Фернандес

Пет Фернандес, яка на той час зустрічалася з Джорджем, також з'явилася у відео.

Пет Фернандес (у жовтому пальто) Фото: Скриншот

Вона також знімалася в кліпі "Wake Me Up Before You Go Go!". Але після розставання зникла з поля зору ЗМІ.

Марк Монеро

Марк Монеро мигцем з'явився в музичному кліпі Last Christmas. Але його кар'єра в кіно склалася вдало. Він знімався в серіалах "Вулиця Коронації", "Чисто англійське вбивство" і "Доктор Хто".

Марк Монеров у кліпі Last Christmas Фото: Скриншот

З 1991 по 1996 рік він також сім років грав роль Стіва Елліота в серіалі "Жителі Іст-Енду". А минулого року знявся в серіалі ITV "Вежа".

Нагадаємо, Фокус писав про те, як був створений хіт Last Christmas і чому він став настільки популярним.