Наомі Кемпбелл і Сінді Кроуфорд розповіли про зйомки в культовому кліпі Джорджа Майкла

Крісті Тарлінгтон, Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд і Лінда Євангеліста знялися в кліпі Freedom в 1990-ті, проте тепер зізналися, що не всі вивчили слова.

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Сінді Кроуфорд, Крісті Тарлінгтон і Наомі Кемпбелл поділилися спогадами про зйомки в кліпі Джорджа Майкла Freedom. Супермоделі розповіли про те, як створювалося культове відео в серіалі. Раніше вони вже зробили кілька відвертих зізнань і явно не збираються зупинятися. Про це пише Daily Mail.

Творцем музичного кліпу на пісню Freedom став американський кінорежисер і кліпмейкер Девід Фінчер. Сингл сягнув позиції № 1 у Канаді, № 28 у Великій Британії, а в США (де був № 8) залишався в top-40 Billboard дванадцять тижнів. Для зйомок режисер обрав супермоделей: Крісті Тарлінгтон, Наомі Кемпбелл, Сінді Кроуфорд, Лінду Євангелісту і Тетяну Патітц.

Але не всі дівчата підготувалися належним чином. Так, Крісті Тарлінгтон зізналася, що не вивчила слова. І коли ввімкнулися камери, у неї почалася паніка. Тож оператору довелося фокусуватися на її очах, бо слова вона забула. А Лінді довелося їх спішно вчити, поки їй робили зачіску і макіяж.

"Коли я прийшла на знімальний майданчик, виявилося, що вони хочуть, щоб я підспівувала, а я не знала слів. Довелося дуже швидко їх вчити", — пожартувала Євангеліста.

А Сінді Кроуфорд згадала, що тоді їй здалося, що їй видали найгіршу роль у кліпі.

Сінді Кроуфорд у кліпі Freedom Фото: Скриншот

"Я просто пам'ятаю, що було дуже темно, і хтось пояснив мені, що я маю прийняти ванну. Я подумала: "Правда?". Я відчувала, що в усіх інших була краща роль, ніж у мене", — згадує супермодель.

Наомі Кемпбелл розповіла, що домовлялася про зйомки під час вечірки в нічному клубі особисто з Джорджем Майклом.

"Я була в нічному клубі Лос-Анджелеса, The Roxbury, на Сансет, і Джордж там. Він підійшов до мене і каже: "Ну як? Хочеш знятися в кліпі?". А я сказала: "Мені потрібно стільки-то грошей і квитки на "Конкорд". А він каже: "І все?" . Я відповіла: "І все".

Це сталося після того, як Кемпбелл зізналася, що "вбивала" себе на початку своєї модельної кар'єри наркотиками та алкоголем. На неї сильно вплинула загибель її близького друга, кутюр'є Джанні Версаче.