Наоми Кэмпбелл и Синди Кроуфорд рассказали о съемках в культовом клипе Джорджа Майкла

Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Линда Евангелиста снялись в клипе Freedom в 1990-е, однако теперь признались, что не все выучили слова.

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Синди Кроуфорд, Кристи Тарлингтон и Наоми Кэмпбелл поделились воспоминаниями о съемках в клипе Джорджа Майкла Freedom. Супермодели рассказали о том, как создавалось культовое видео в сериале. Ранее они уже сделали несколько откровенных признаний и явно не собираются останавливаться. Об этом пишет Daily Mail.

Создателем музыкального клипа на песню Freedom стал американский кинорежиссер и клипмейкер Дэвид Финчер. Сингл достиг позиции № 1 в Канаде, № 28 в Великобритании, а в США (где был № 8) оставался в top-40 Billboard двенадцать недель. Для съемок режиссер выбрал супермоделей: Кристи Тарлингтон, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линду Евангелисту и Татьяну Патитц.

Но не все девушки подготовились должным образом. Так, Кристи Тарлингтон призналась, что не выучила слова. И когда включились камеры, у нее началась паника. Так что оператору пришлось фокусироваться на ее глазах, потому что слова она забыла. А Линде пришлось их спешно учить, пока ей делали прическу и макияж.

"Когда я пришла на съемочную площадку, оказалось, что они хотят, чтобы я подпевала, а я не знала слов. Пришлось очень быстро их учить", — пошутила Евангелиста.

А Синди Кроуфорд вспомнила, что тогда ей показалось, что ей выдали худшую роль в клипе.

Синди Кроуфорд в клипе Freedom Фото: Скриншот

"Я просто помню, что было очень темно, и кто-то объяснил мне, что я должна принять ванну. Я подумала: "Правда?". Я чувствовала, что у всех остальных была лучшая роль, чем у меня", — вспоминает супермодель.

Наоми Кэмпбелл рассказала, что договаривалась о съемках во время вечеринки в ночном клубе лично с Джорджем Майклом.

"Я была в ночном клубе Лос-Анджелеса, The Roxbury, на Сансет, и Джордж там. Он подошел ко мне и говорит: "Ну как? Хочешь сняться в клипе?". А я сказала: "Мне нужно столько-то денег и билеты на "Конкорд". А он говорит: "И все?" . Я ответила:"И все".

Это произошло после того, как Кэмпбелл призналась, что "убивала" себя в начале своей модельной карьеры наркотиками и алкоголем. На нее сильно повлияла гибель ее близкого друга, кутюрье Джанни Версаче.