Жизнь звезд после Last Christmas: праздничному хиту Wham! исполняется 40 лет

Праздничному хиту Last Christmas группы Wham! исполняется 40 лет. В песне рассказывается горько-сладкая история об утраченной любви на фоне радости праздничного сезона, поэтому, возможно, вполне закономерно, что наследие, оставленное Джорджем Майклом и Эндрю Риджли омрачено печалью. Об этом пишет Daily Mail.

Клип группы Wham! - Last Christmas

Чтобы отметить юбилей, Эндрю вернулся в ту же швейцарскую альпийскую деревню, где снималось видео, вместе с вокалистками группы Wham! Ширли Кемп и Хелен "Пепси" ДеМак, а также Джоном Фаулером, Шерил Харрисон, Пэт Фернандес и Дэвидом Ридлером, которые также появились в видео.

Поездка также была задумана как дань уважения Джорджу Майклу после его смерти в 2016 году в возрасте 53 лет, и Эндрю рассказал в документальном фильме BBC "Wham! Last Christmas Unwrapped": "Быть ​​здесь без Джорджа — это не то. Когда он покинул нас, Рождество умерло. Потерять такого дорогого друга, когда у тебя есть особая связь, это был поистине отчаянный момент. Он был моей второй половинкой, я никогда не представлял себе будущего без него".

Фильм BBC "Wham! Last Christmas Unwrapped"

В последний раз группа выступала вместе на финальном концерте WHAM! на стадионе Уэмбли в июне 1986 года, и, несмотря на многочисленные слухи о воссоединении, они больше никогда не выступали вместе.

Их первое публичное воссоединение состоялось 31 год спустя, когда Эндрю, Пепси и Ширли появились на сцене церемонии вручения премии BRIT Awards в 2017 году, чтобы воздать должное Джорджу.

Хотя в свое время видеоклип Last Christmas считался новаторским, поскольку в нем основное внимание уделялось повествованию, а не исполнению, жизнь его звезд сложилась не очень хорошо.

Wham остались одними из самых успешных коллективов 1980-х годов, но и другие исполнители, которые появились в этом видео, боролись с трудностями, включая алкоголизм, закулисные распри и проблемы с законом.

В январе 2021 года Last Christmas наконец-то достиг первого места в британских чартах после масштабной кампании фанатов, и в этом году он снова может побороться за желанный рождественский номер один.

Эндрю Риджли

За последние два десятилетия Эндрю в основном старался избегать всеобщего внимания после того, как его попытки построить новую карьеру после распада Wham! ни к чему не привели.

Эндрю Риджли и Джордж Майкл

Несколько месяцев назад Эндрю Риджли признался, что состоит в "нескольких" отношениях и больше не стремится к моногамии, а недавно расстался со светской львицей Амандой Кронин.

Вскоре после распада группы он ненадолго переехал в Монако, чтобы продолжить карьеру в автогонках "Формулы-3", а затем попробовал себя в качестве актера в Лос-Анджелесе.

В 1990 году он окончательно вернулся в Великобританию и выпустил сольный альбом Son of Albert, который оказался провальным как с точки зрения критиков, так и в коммерческом плане.

В 1991 году он присоединился к Джорджу на сцене для его выхода на бис на мероприятии Rock in Rio на стадионе Маракана в Бразилии , что ознаменовало собой завершение его публичных выступлений. С тех пор он в значительной степени избегал всеобщего внимания, навсегда покинув Лондон в 1994 году.

Несмотря на отсутствие коммерческого успеха, Эндрю смог жить безбедно благодаря гонорарам за альбом Careless Whisper, который он написал в соавторстве с Джорджем Майклом. По имеющимся данным, с 1982 года он заработал 10 миллионов фунтов стерлингов.

Эндрю Риджли и Пепси ДеМак на радио ВВС Фото: Instagram Andrew Ridgeley

В 2019 году он выпустил автобиографию под названием "Джордж и я", в которой подробно описал, как Джорджу приходилось бороться, чтобы продолжать притворяться натуралом во времена расцвета Wham!.

Эндрю знал, что Майкл — гей, еще в 1983 году, когда они снимали фильм "Клуб Тропикана", но прошло 15 лет, прежде чем он совершил каминг-аут публично. Он рассказал, как Майкл поддерживал "фасад" из страха, что публичность может навредить его карьере и шансам конкурировать с такими звездами, как Майкл Джексон .

Эндрю также снял невероятно успешный документальный фильм Wham! Для Netflix.

Ширли Кемп

Ширли была бэк-вокалисткой и танцовщицей группы Wham! Вместе с Пепси ДеМак и в клипе она накрывает на стол. После распада Wham! они сформировали дуэт Pepsi и Shirlie и выпустили два хита, вошедших в десятку лучших в Великобритании — Heartache и Goodbye Stranger.

Они также исполнили бэк-вокал в песне Джерри Халиуэлл Bag It Up, которая заняла первое место в чартах в количестве 200 песен.

Пепси ДеМак (слева) и Ширли Кемп Фото: Скриншот

Ширли познакомилась со своим мужем Мартином Кемпом из Spandau Ballet благодаря Джорджу Майклу. Пара поженилась в 1988 году, у них родилась дочь Харли Мун и сын Роман, крестник Джорджа.

В 1995 году у Мартина диагностировали две опухоли головного мозга, и Ширли взяла перерыв в карьере, чтобы ухаживать за ним, и в итоге была объявлена ​​банкротом.

Она устроилась на временную работу на звукозаписывающую компанию Джорджа Майкла Aegean, которой управлял его двоюродный брат Андрос Георгиу.

В конечном итоге предприятие провалилось, но Ширли построила для себя новую карьеру в качестве фотографа и стилиста интерьеров.

В 2021 году Ширли также снялась в высоко оцененном документальном фильме своего сына о психическом здоровье "Роман Кемп: наша тихая чрезвычайная ситуация". Ранее в 2024 она и Мартин приняли участие в четвертом сезоне шоу "Певец в маске".

Хелен "Пепси" Демак

В клипе Пепси накрывает на стол, пока Джордж Майкл украшает елку. С тех пор певица обосновалась в Сент-Люсии, откуда родом ее семья, и управляет чартерной парусной компанией вместе со своим мужем Джеймсом. Помимо выступлений в составе группы Pepsi and Shirlie, 65-летняя Хелен сотрудничала с Майком Олдфилдом в конце 90-х, выступая в его туре Then & Now и на премьере Tubular Bells III.

Она также пробовала себя в актерском мастерстве, появившись в мюзикле "Волосы" в лондонском театре Old Vic в 1993 году.

Затем она оставила шоу-бизнес и переехала в Новую Зеландию, где работала в сувенирном магазине в Лэмбтон-Ки.

В Twitter она также описывает себя как певицу, актрису, писательницу, путешественницу "и не только", а под конец она выпустит свой дебютный роман.

Андрос Георгиу

Андрос ранее называл себя одним из самых близких друзей детства Джорджа. Они даже называли друг друга "кузенами".

Андрос Георгиу в клипе Фото: Скриншот

Хотя они оба занимались музыкой, в 1998 году они сенсационно поссорились, поскольку Андрос утверждал, что у него есть коллекция неопубликованных песен, написанных и спетых Джорджем.

Выступая на шоу Виктории Дербишир, Андрос описал Джорджа как "закрытого, невероятно щедрого человека, одного из самых приятных людей, которых вы когда-либо встречали", и рассказал, как они ездили по Вест-Энду на Рождество с двумя Range Rover, полными еды для бездомных.

Ранее Андрос также рассказывал, что однажды, когда Джордж не смог пойти на благотворительный аукцион, организованный Фондом Элтона Джона по борьбе со СПИДом, он сказал ему "просто купить все". Джордж также был крестным отцом сына Андроса, Джеймса Кеннеди. Жена Андроса, Жаклин, была наркоманкой и алкоголичкой, а однажды даже ограбила банк.

Кэти Хилл

Модель Кэти, которой сейчас 67 лет, в клипе играла роль возлюбленной Джорджа Майкла. О съемках она рассказала в интервью The Mirror: "Это было так весело и по-настоящему естественно. Это было просто правильно. Это не было постановкой — это просто группа друзей, которые веселятся. Это была магия. В сцене за праздничным столом мы все немного напились. Все кроме Джорджа".

Джордж Майкл и Кэти Хилл Фото: Скриншот

Она также рассказала, что падение Джорджа в снег не было спланировано, он на самом деле поскользнулся, а потом не мог встать.

Дэвид Ридлер

Дэвид мельком появился в клипе, когда нес дрова для камина и эта роль до сих пор является темой для шуток между ним и Джоном Фаулером, который также снялся в этом видео, даже спустя годы.

Дэвид и Эндрю открыли бар на севере Лондона, а Джордж время от времени удивлял местных жителей, заглядывая туда.

Дебби Киллингбэк

Дебби Киллингбэк — белокурая красавица с пышными волосами, которая сыграла новую девушку Джорджа Майкла в клипе.

Дебби Киллингбэк в клипе исполнила роль новой возлюбленной Джорджа Майкла Фото: Скриншот

После смерти Джорджа в 2016 году она отдала ему дань уважения возле его дома и рассказала, что он был "веселым, любил посмеяться и был просто потрясающим человеком. Мы все сблизились после того, как было снято видео".

Дебби Киллингбэк Фото: Соцсети

Она призналась, что в клипе должны была быть постельная сцена, но ее вырезали при монтаже.

Пэт Фернандес

Пэт Фернандес, которая в то время встречалась с Джорджем, также появилась в видео.

Пэт Фернандес (в желтом пальто) Фото: Скриншот

Она также снималась в клипе "Wake Me Up Before You Go Go!". Но после расставания исчезла из поля зрения СМИ.

Марк Монеро

Марк Монеро мельком появился в музыкальном клипе Last Christmas. Но его карьера в кино сложилась удачно. Он снимался в сериалах "Улица Коронации", "Чисто английское убийство" и "Доктор Кто".

Марк Монеров в клипе Last Christmas Фото: Скриншот

С 1991 по 1996 год он также семь лет играл роль Стива Эллиота в сериале "Жители Ист-Энда". А в прошлом году снялся в сериале ITV "Башня".

