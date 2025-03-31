Пісня, написана 11-річною дівчинкою після школи, стала хітом у соцмережах (відео)

11-річна дівчинка з Японії, яка виступає під псевдонімом Рога, несподівано стала інтернет-сенсацією після того, як одна з її авторських пісень, складена після школи на iPad, стрімко набрала популярність у YouTube і TikTok.

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Про це пише Newsweek.

Юна виконавиця написала трек "Karakuri Ningyo" без знань музичної теорії, покладаючись виключно на свою інтуїцію. Її відео, тривалістю 1 хвилину 41 секунду, моментально розлетілося соцмережами. Користувачі захоплюються її талантом, називаючи дівчинку вундеркіндом і музичним генієм.

Батько Роги, який побажав зберегти особистість доньки в таємниці, розповів, що сім'я спочатку не знала про її захоплення. Вона ділилася музикою тільки з друзями, поки одного разу не виклала свої композиції в мережу без відома батьків. Прокинувшись вранці, дівчинка зізналася в цьому. До того моменту її пісня вже отримала приголомшливий відгук.

Батьки підтримали прагнення доньки, допомогли створити акаунти і навіть оформили профіль на Spotify. Нині в Роги вже чотири оригінальні треки, а її найпопулярніша композиція — "Пісня без назви" — набрала понад 847 тисяч переглядів на YouTube.

Незважаючи на увагу з усього світу, сім'я, як і раніше, намагається зберігати анонімність Рогі, що відповідає культурним традиціям Японії й захищає дитину від зайвого тиску. За словами батька, така конфіденційність допомагає дівчинці розкритися творчо і отримувати задоволення від процесу.

Шанувальники просили дати юній зірці доступ до професійного обладнання, тож батьки подарували їй новий ПК і софт VOCALOID. Однак сама Рога продовжує створювати музику на iPad, як і раніше.

"Зараз це для неї — найприродніший і найрадісніший спосіб творчості", — каже батько.

Видання зазначає, що попри відсутність пропозицій від лейблів, Рога щодня продовжує писати, натхненна реакцією слухачів з усього світу.

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