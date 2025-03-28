Жінка застосувала правило "однієї години" Безоса і розповіла, що з цього вийшло (відео)

Блогерка Алекса VS вирішила на особистому досвіді перевірити, як працює знамените ранкове правило Джеффа Безоса — не торкатися телефону і не використовувати екрани протягом першої години після пробудження.

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Підхід засновник Amazon описав в інтерв'ю подкасту Лекса Фрідмана як "час для відпочинку", коли він дозволяє собі рухатися повільно, пити каву, не поспішаючи втягуватися в день і навіть проводити ранкові години в "байдикуванні". Про це пише Lad Bible.

До експерименту ранок Алекси починався, як у багатьох сучасних людей: з гортання соціальних мереж, перегляду YouTube і перевірки електронної пошти. Вона визнає, що це викликало в неї відчуття втоми вже від самого початку дня, неуважність і відсутність мотивації.

Вирішивши змінити свою звичку, вона ввела "правило однієї години" у свою рутину. У цей час вона займалася читанням, медитацією і легкими фізичними вправами. Щоб виключити спокусу взяти телефон, Алекса залишала його на ніч поза спальнею і замінила цифровий будильник на аналоговий. Крім того, вона почала заздалегідь, з вечора, складати план на ранок, щоб не губитися в невизначеності.

Підхід засновник Amazon описав в інтерв'ю подкасту Лекса Фрідмана як "час для відпочинку", Фото: The Guardian

За словами блогерки, вже через 15 днів вона помітила реальні зміни: покращився настрій, з'явилося більше енергії, а концентрація стала значно вищою. Проте вона підкреслює, що важливо підлаштувати метод під себе — не прагнути ідеалу одразу і починати з малого. Іноді її ранковий "цифровий детокс" тривав не годину, а всього 15 хвилин — і це вже давало ефект.

"Спроба повністю відмовитися від телефону спочатку здалася неможливою. Але поступовий підхід допоміг вбудувати правило в моє повсякденне життя", — зізналася Алекса.

Тепер вона радить усім, хто хоче поліпшити свій психічний стан і підвищити продуктивність, спробувати цей метод — але робити це м'яко, без самокритики й надмірного тиску.

"Будьте ласкаві до себе. Почніть хоча б із 15 хвилин. Навіть цього може бути достатньо, щоб відчути різницю", — додала вона.

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