Женщина применила правило "одного часа" Безоса и рассказала, что из этого вышло (видео)

Блогер Алекса VS решила на личном опыте проверить, как работает знаменитое утреннее правило Джеффа Безоса — не прикасаться к телефону и не использовать экраны в течение первого часа после пробуждения.

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Подход основатель Amazon описал в интервью подкасту Лекса Фридмана как "время для отдыха", когда он позволяет себе двигаться медленно, пить кофе, не спеша втягиваться в день и даже проводить утренние часы в "ничегонеделании". Об этом пишет Lad Bible.

До эксперимента утро Алексы начиналось, как у многих современных людей: с пролистывания социальных сетей, просмотра YouTube и проверки электронной почты. Она признает, что это вызывало у нее ощущение усталости уже с самого начала дня, рассеянность и отсутствие мотивации.

Решив изменить свою привычку, она ввела "правило одного часа" в свою рутину. В это время она занималась чтением, медитацией и легкими физическими упражнениями. Чтобы исключить соблазн взять телефон, Алекса оставляла его на ночь вне спальни и заменила цифровой будильник на аналоговый. Кроме того, она начала заранее, с вечера, составлять план на утро, чтобы не теряться в неопределенности.

Подход основатель Amazon описал в интервью подкасту Лекса Фридмана как "время для отдыха", Фото: The Guardian

По словам блогера, уже через 15 дней она заметила реальные перемены: улучшилось настроение, появилось больше энергии, а концентрация стала значительно выше. Тем не менее она подчеркивает, что важно подстроить метод под себя — не стремиться к идеалу сразу и начинать с малого. Иногда ее утренний "цифровой детокс" длился не час, а всего 15 минут — и это уже давало эффект.

"Попытка полностью отказаться от телефона сначала показалась невозможной. Но постепенный подход помог встроить правило в мою повседневную жизнь", — призналась Алекса.

Теперь она советует всем, кто хочет улучшить свое психическое состояние и повысить продуктивность, попробовать этот метод — но делать это мягко, без самокритики и чрезмерного давления.

"Будьте добры к себе. Начните хотя бы с 15 минут. Даже этого может быть достаточно, чтобы почувствовать разницу", — добавила она.

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