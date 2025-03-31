Песня, написанная 11-летней девочкой после школы, стала хитом в соцсетях (видео)

11-летняя девочка из Японии, выступающая под псевдонимом Рога, неожиданно стала интернет-сенсацией после того, как одна из ее авторских песен, сочиненная после школы на iPad, стремительно набрала популярность в YouTube и TikTok.

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Об этом пишет Newsweek.

Юная исполнительница написала трек "Karakuri Ningyo" без знаний музыкальной теории, полагаясь исключительно на свою интуицию. Ее видео, длительностью 1 минуту 41 секунду, моментально разлетелось по соцсетям. Пользователи восхищаются ее талантом, называя девочку вундеркиндом и музыкальным гением.

Отец Роги, пожелавший сохранить личность дочери в тайне, рассказал, что семья изначально не знала о ее увлечении. Она делилась музыкой только с друзьями, пока однажды не выложила свои композиции в сеть без ведома родителей. Проснувшись утром, девочка призналась в этом. К тому моменту ее песня уже получила ошеломляющий отклик.

Родители поддержали стремление дочери, помогли создать аккаунты и даже оформили профиль на Spotify. Сейчас у Роги уже четыре оригинальных трека, а ее самая популярная композиция — "Песня без названия" — набрала более 847 тысяч просмотров на YouTube.

Несмотря на внимание со всего мира, семья по-прежнему старается сохранять анонимность Роги, что соответствует культурным традициям Японии и защищает ребенка от лишнего давления. По словам отца, такая конфиденциальность помогает девочке раскрыться творчески и получать удовольствие от процесса.

Поклонники просили дать юной звезде доступ к профессиональному оборудованию, поэтому родители подарили ей новый ПК, и софт VOCALOID. Однако сама Рога продолжает создавать музыку на iPad, как и раньше.

"Сейчас это для нее — самый естественный и радостный способ творчества", — говорит отец.

Издание отмечает, что несмотря на отсутствие предложений от лейблов, Рога каждый день продолжает сочинять, вдохновленная реакцией слушателей со всего мира.

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