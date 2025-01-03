"Не тільки про кохання": Ірина Білик розповіла, чому переклала свій хіт українською

Ірина Білик презентувала нову версію хіта, яка увійде до її майбутнього українськомовного альбому.

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Ірина Білик порадувала своїх шанувальників особливим новорічним подарунком — українською версією культового хіта 2008 року "Нас нет". Співачка поділилася радісною новиною на своїх соціальних мережах, відзначаючи, що пісня стала ще більш емоційною та чуттєвою в новому виконанні.

"Ця пісня для мене — історія про щось дуже особисте, навіть інтимне. "Нас нема" — це не про втрату, а про втечу в свій окремий світ, де є тільки двоє. Це про тишу, яка часом голосніша за будь-які слова, про той момент, коли весь світ зникає, і залишається лише тепло дотику та глибина погляду. Бажаю щоб кожен, хто почує цю пісню, знайшов у ній свою історію. Адже вона не лише про кохання — вона про зв’язок, про таємний вогонь, який горить між двома людьми, навіть коли для інших #НасНема", — написала артистка.

Що відомо про новий україномовний альбом співачки

Ця композиція стане частиною майбутнього альбому українською мовою, в який також увійдуть такі хіти, як "Ми будемо разом" та "Сніг". Альбом видаватиме лейбл mamamusic під продюсуванням Юрія Нікітіна. Також 6 квітня 2025 року Ірина Білик дасть святковий концерт до свого 55-річчя в Палаці "Україна", де шанувальники зможуть насолодитися її хітами наживо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірковий візажист Єгор Андрюшин зізнався, скільки коштує його макіяж.

Крім цього, Фокус писав, що Ірина Білик показала свого 8-річного сина від російського продюсера.