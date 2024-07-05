Ірина Білик показала свого 8-річного сина від російського продюсера

Ірина Білик має єдиного сина. Співачка рідко показує фото хлопчика.

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54-річна українська співачка Ірина Білик показала, як виглядає її єдиний 8-річний син. Світлиною хлопчика співачка поділилася у себе на сторінці в Інстаграм.

Зокрема, хлопчик з’явився у 2015 році шлюбі з російським продюсером, фотографом і художником азербайджанського походження Асланом Ахмадовим. назвали його Табриз. Для пари його народила сурогатна матір. Вже у квітні 2015 році співачка повідомила, що розлучилася з чоловіком.

На фото можна побачити, що Табриз має довге волосся по плечі русого кольору, темно-карі очі та смаглявий колір шкіри.

Під фото співачка написала, що син вперше закохався: "Пам'ятаєте своє перше кохання в дитинстві? Я вперше закохалася в сусідського хлопчика, на ім'я Сашко, коли мені було лише шість років! А у вас були такі дитячі захоплення? До речі, Табриз мені зізнався, що закоханий в дівчинку".

Звісно під фото шанувальники співачки залишили свою реакцію: "Гарний хлопчик. Щастя йому та мирного неба!", "Неймовірна дитина, який же він красунчик", "Щасливої долі вашому синочку Ірино", "Дуже гарний хлопчик", "Мамин красунчик".

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дмитро Коляденко зізнався, що більше не спілкується з Іриною Білик.

Крім цього, Фокус писав, що Дмитро Коляденко розповів подробиці інтимного життя з Іриною Білик.