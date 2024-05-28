"Вибачай, але я пішов далі": Дмитро Коляденко зізнався, що більше не спілкується з Іриною Білик

Дмитро Коляденко чотири роки прожив в цивільному шлюбі з Іриною Білик. Однак після розставання пара дружила протягом 15 років.

52-річний Дмитро Коляденко зізнався, що більше не спілкується з колишньою цивільною дружиною Іриною Білик, з якою вони прожили 4 роки. Подробицями особистого життя хореограф поділився в інтерв’ю Слави Дьоміна.

Зокрема, хореограф прокоментував чутки навколо стосунків з Іриною Білик, які ширяться протягом року — що пара знову разом. Але як виявилося, Дмитро та Ірина вже не спілкуються близько 6 місяців.

"Все крапка. Ми посварилися. Знову. І ми не спілкуємось з 9 грудня того року (ред. 2023). Мені там щось не сподобалось, як вона себе поводила зі мною. Мені це не сподобалось і я сказав: "Все ми ставимо крапку". А потім ми помирились. Я помирився, я відіслав їй фото: "Дивись, який я смачний перчик приготував фарширований". Через місяців чотири вона пише: "О, класно, дай рецептик". І ми помирились, здзвонились, поговорили. Спілкувались неділю, все було добре. А потім знову мені щось не сподобалось. Я написав, що я незадоволений, бо ти говориш одне, думаєш друге, робиш третє", — зізнався Коляденко.

Також хореограф розповів, що співачка запропонувала йому приєднатися до її туру, а вже через місяць вирушила в тур з молодим артистом. Такі дії співачки не сподобались хореографу, тому він вирішив припинити спілкування.

"Навіщо ти зі мною домовлялася, що ми поїдемо в тур? Поїдеш Дімка зі мною в тур? Поїду. Там буде мало грошей, каже. Добре, ми ж разом їдемо, ми разом їдемо, це концерти, це ж тур. Через місяць, Дімка, буде ще менше грошей. Я говорю, та мені гроші не важливо, це ми з тобою. Вся Україна побачить, Ірина Білик, Дмитро Коляденко співають концерт на одній сцені, це ж так круто. Ми ж друзі, ми ж рідні. Потім мовчки, я бачу пауза, в інстаграмі — тур Ірини Білик і молодого виконавця. 12 концертів. І я їй пишу: "Без мене?". Чому? Ти ж зі мною домовлялася, а їдеш з молодим виконавцем. І я сидів розстроєний, годину. І думав, ну як це? Для чого зі мною домовлятися, якщо ти придумала з другим. Я сидів розстроєний", — розповів Дмитро Коляденко.

Також хореограф зізнався, що прийняв рішення розірвати ці стосунки, адже в них він відчував себе подружкою. Він уточнив, що вони дружили протягом 15 років, але все ж варто ставити крапку.

"Ми ж не разом 15 років. Ми десь там зустрічались на роботі, десь поспівали, десь каву попили. Ну, ти ж не подружка Ірині Білик? А поводишся як подружка. Я себе відчував як подружка. В мене не йде особисте життя, тому що я прив’язаний до Ірини Білик. Нада ставити крапку, казати: "Дякую, я тебе дуже любив, люблю і буду любити, вибачай, але я пішов далі". І ми з нею договорилися, у неї своє життя, своє кохання. Окей, молоді, старі, яких ти хочеш. Я їй бажаю нового чоловіка, щоб був прем’єр-міністром якоїсь країни. Бажаю, бо вона всім допомагала все життя, всім своїм хлопцям, хай уже за неї платять", — резюмував Коляденко.

Нагадаємо, раніше ми писали, Дмитро Коляденко зізнався, чи піде в ТЦК.

Крім цього, Фокус писав, Дмитро Коляденко розповів про нові стосунки.