Дмитро Коляденко розповів про нові стосунки

Як з'ясувалося, серце Дмитра Коляденка належить не Ірині Білик. Нині хореограф у пошуку свого кохання.

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52-річний хореограф Дмитро Коляденко спростував чутки про стосунки з колишньою дружиною Іриною Білик і зізнався, що має на думці іншу обраницю. Відверте зізнання Коляденко зробив в програмі "Він Вона Шоу".

Зокрема, хореограф зізнався, що нині активно займається пошуком другої половинки та вже навіть декілька разів був на побаченнях.

Дмитро Коляденко не приховує, що знайомиться з дівчатами через соціальні мережі, де жіноча половина сама проявляє увагу до нього.

Хореограф слідкує за повідомленнями та коментарями на своїй сторінці в Instagram і відповідає на них.

Хореограф зізнався, що після деяких повідомлень, він уже був на побаченнях, точніше, зустрічався з двома різними жінками.

Коляденко зазначив, що побачення були вдалими, тому зараз у його житті триває цукерково-букетний період.

7:14 Коляденко про своє особисте життя

Він не став вдаватися в деталі, хто ці жінки та чим вони займаються. Однак відповів, що поки в нього не було інтимних стосунків ні з одною, ні з іншою. Також хореограф не розповів, якій із обранець він надає перевагу.

Варто зазначити, що хореограф наголосив, що має велике бажання знайти своє кохання, тому зараз активно займається його пошуками.

Зазначимо, Дмитро Коляденко лише раз був офіційно одружений. Його обраницею була хореографиня Олена Коляденко. Саме вона народила Дмитру сина.

У цивільному шлюбі хореограф був зі співачкою Іриною Білик. Пара була в стосунках два роки, а їхній розрив був гучним і скандальним. Тоді Дмитро складно переніс розставання. Однак нещодавно в мережі почали ширитися чутки, що пара знову разом. Усе тому, що співачка та хореограф часто зустрічаються та показують шанувальникам свої обійми та поцілунки. На фоні цього зʼявилися припущення, що вони знову разом. Однак фактично на шоу Коляденко спростував інформацію про воззʼєднання зіркової пари.

Нагадаємо, Ірина Білик зізналася, що в її будинку місяць жили російські військові.