Ірина Білик зізналася, що в її будинку місяць жили російські військові

Артистка зазначила, що наразі їй немає куди повернутися.

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Українська співачка Ірина Білик розповіла, що її будинок зазнав змін після того, як у ньому майже місяць жили російські окупанти. Про це артистка розповіла на своїй Instagram-сторінці.

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Коли село Березівка Бучанського району, де жила Ірина із сином Табрізом до початку повномасштабної війни, перебувало під окупацією, будинок співачки став базою російських військових.

"Сьогодні мені важко співати. Моє серце плаче і співчуває всім, хто постраждав у ці жахливі дні, важкий біль у душі не дає спокою. Моя сім'я теж зазнала невимовного болю від того, що в моєму будинку майже місяць жили рашисти … на сьогодні мені нема куди повернутися…" — зізналася артистка в соцмережі.

[ + – ] Ірина Білик розповіла, що в її будинку місяць жили російські військові

Де наразі Білик перебуває з 5-річним сином, вона не розповіла.

Також виконавиця стала амбасадоркою Фонду Ріната Ахметова "Голоси Мирних" — найбільшого у світі онлайн-архіву історій мирних жителів України, котрі постраждали від російської військової агресії.

"Запрошую всіх співвітчизників долучитися до проєкту і розповісти свої історії. Це допоможе полегшити біль, запам'ятати трагічні події та побудувати краще, мирне майбутнє", — зазначила українська співачка.

Нагадаємо, солістка гурту Kazka Олександра Заріцька розповіла, що її будинок у Гостомелі пограбували російські окупанти, коли відходили з міста.

Також Фокус писав про завдані збитки майну українського співака Валерія Харчишина. Його будинок згорів ущент внаслідок влучення ворожого снаряду.