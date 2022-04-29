Ирина Билык призналась, что в ее доме месяц жили российские военные

Артистка отметила, что сейчас ей некуда вернуться.

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Украинская певица Ирина Билык рассказала, что ее дом претерпел изменения после того, как в нем почти месяц жили российские оккупанты. Об этом артистка рассказала на своей Instagram-странице.

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Когда село Березовка Бучанского района, где жила Ирина с сыном Табризом до начала полномасштабной войны, находилось под оккупацией, дом певицы стал базой российских военных.

"Сегодня мне тяжело петь. Мое сердце плачет и сочувствует всем, кто пострадал в эти ужасные дни, тяжелая боль в душе не дает покоя. Моя семья тоже испытала невыразимую боль от того, что в моем доме почти месяц жили рашисты... на сегодня мне некуда вернуться…" — призналась артистка в соцсети.

[ + – ] Ирина Билык рассказала, что в ее доме месяц жили российские военные

Где сейчас Билык находится с 5-летним сыном, она не рассказала.

Также исполнительница стала амбассадором Фонда Рината Ахметова "Голоса Мирных" — крупнейшего в мире онлайн-архива историй мирных жителей Украины, пострадавших от российской военной агрессии.

"Приглашаю всех соотечественников приобщиться к проекту и рассказать свои истории. Это поможет облегчить боль, запомнить трагические события и построить лучшее, мирное будущее", — отметила украинская певица.

Напомним, солистка группы Kazka Александра Зарицкая рассказала, что ее дом в Гостомеле ограбили российские оккупанты, когда отходили из города.

Также Фокус писал о нанесенном ущербе имуществу украинского певца Валерия Харчишина. Его дом сгорел дотла в результате попадания вражеского снаряда.