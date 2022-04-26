Солистка группы KAZKA рассказала, что ее дом под Гостомелем ограбили россияне
Об этом артистка узнала уже в США.
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Украинская певица Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, рассказала, что ее дом под Гостомелем ограбили российские военные. Она узнала об этом уже в США во время благотворительного тура в поддержку Украины.
"Вынесли всю технику, вещи, которые были более или менее ценны. Даже микрофон хотели вынести", — рассказала 29-летняя музыкантка, добавив, что микрофон российские захватчики по дороге потеряли, а добрые люди вернули его на свое место.
"Это очень жестко. Забрали даже колонку, вес которой 30 кг. Мне не жалко вещей, а просто очень неприятно, что ты уже никогда не будешь чувствовать себя спокойно в этом доме. Во-первых, ощущение, что туда ворвались, в твою крепость. Унизили тебя этим перепорошили", — отметила фронтвумен группы KAZKA.
Сама Александра вместе с семьей уехала из Гостомеля на пятый день полномасштабной войны. По ее словам, именно на пятый день ее отец позвонил артистке и сказал, что в Макаров заезжают российские войска, поэтому они с родными быстро собрали вещи и уехали из Гостомеля. Хотя Александра не хотела уезжать из дома: "Я вообще не хотела ехать. Для меня выехать это... ну, не то чтобы измена..." — прокомментировала солистка KAZKA свое нежелание покидать дом на неопределенный период.
Напомним, Александра Зарицкая представила новую песню и клип с кадрами войны в Украине.
Также Фокус писал о том, что дом украинского музыканта Валерия Харчишина в Гостомеле полностью уничтожили российские оккупанты.