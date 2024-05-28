"Извини, но я пошел дальше": Дмитрий Коляденко признался, что больше не общается с Ириной Билык

Дмитрий Коляденко четыре года прожил в гражданском браке с Ириной Билык. Однако после расставания пара дружила на протяжении 15 лет.

52-летний Дмитрий Коляденко признался, что больше не общается с бывшей гражданской женой Ириной Билык, с которой они прожили 4 года. Подробностями личной жизни хореограф поделился в интервью Славы Деминой.

В частности, хореограф прокомментировал слухи вокруг отношений с Ириной Билык, которые ходят в течение года - что пара снова вместе. Но как оказалось, Дмитрий и Ирина уже не общаются около 6 месяцев.

"Все точка. Мы поссорились. Опять. И мы не общаемся с 9 декабря того года (ред. 2023). Мне там что-то не понравилось, как она себя вела со мной. Мне это не понравилось и я сказал: "Все мы ставим точку". А потом мы помирились. Я помирился, я отослал ей фото: "Смотри, какой я вкусный перчик приготовил фаршированный". Через месяца четыре она пишет: "О, классно, дай рецептик". И мы помирились, созвонились, поговорили. Общались воскресенье, все было хорошо. А потом опять мне что-то не понравилось. Я написал, что я недоволен, потому что ты говоришь одно, думаешь другое, делаешь третье", — признался Коляденко.

Также хореограф рассказал, что певица предложила ему присоединиться к ее туру, а уже через месяц отправилась в тур с молодым артистом. Такие действия певицы не понравились хореографу, поэтому он решил прекратить общение.

"Зачем ты со мной договаривалась, что мы поедем в тур? Поедешь Димка со мной в тур? Поеду. Там будет мало денег, говорит. Хорошо, мы же вместе едем, мы вместе едем, это концерты, это же тур. Через месяц, Димка, будет еще меньше денег. Я говорю, да мне деньги не важно, это мы с тобой. Вся Украина увидит, Ирина Билык, Дмитрий Коляденко поют концерт на одной сцене, это же так круто. Мы же друзья, мы же родные. Потом молча, я вижу пауза, в инстаграме — тур Ирины Билык и молодого исполнителя. 12 концертов. И я ей пишу: "Без меня?". Почему? Ты же со мной договаривалась, а едешь с молодым исполнителем. И я сидел расстроенный, час. И думал, ну как это? Для чего со мной договариваться, если ты придумала со вторым. Я сидел расстроенный", — рассказал Дмитрий Коляденко.

Также хореограф признался, что принял решение разорвать эти отношения, ведь в них он чувствовал себя подружкой. Он уточнил, что они дружили на протяжении 15 лет, но все же стоит ставить точку.

"Мы же не вместе 15 лет. Мы где-то там встречались на работе, где-то попели, где-то кофе попили. Ну, ты же не подружка Ирине Билык? А ведешь себя как подружка. Я себя чувствовал как подружка. У меня не идет личная жизнь, потому что я привязан к Ирине Билык. Надо ставить точку, говорить: "Спасибо, я тебя очень любил, люблю и буду любить, извини, но я пошел дальше". И мы с ней договорились, у нее своя жизнь, своя любовь. Окей, молодые, старые, какие ты хочешь. Я ей желаю нового мужа, чтобы был премьер-министром какой-то страны. Желаю, потому что она всем помогала всю жизнь, всем своим ребятам, пусть уже за нее платят", — резюмировал Коляденко.

Напомним, ранее мы писали, Дмитрий Коляденко признался, пойдет ли в ТЦК.

Кроме этого, Фокус писал, Дмитрий Коляденко рассказал о новых отношениях.