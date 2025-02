Умерла исполнительница хита Killing Me Softly Роберта Флек (фото, видео)

Артистке было 88 лет. На стриминговых платформах ее слушали сотни миллионов людей.

В возрасте 88 лет умерла американская певица и исполнительница хита Killing Me Softly with His Song Роберта Флек. Об этом сообщает Variety.

Одна из самых известных песен Роберты Флек

Легендарная вокалистка поп и R&B Роберта Флек, которую в начале 70-х годов прославили хиты The First Time Ever I Saw Your Face и Killing Me Softly With His Song, ушла из жизни, согласно заявлению ее представителя. Причина смерти пока не названа.

"Мы разбиты сердцем, что знаменитая Роберта Флек умерла сегодня утром, 24 февраля 2025 года. Она умерла мирно в окружении своей семьи. Роберта побила границы и рекорды. Она также была гордым педагогом", — говорится в заявлении.

За две недели до смерти, 10 февраля, ей исполнилось 88 лет.

Роберта Флек

Кто такая Роберта Флек

Певица-пианистка стала популярной, когда Клинт Иствуд использовал ее 2-летнюю версию The First Time Ever I Saw Your Face в своем режиссерском дебюте 1971 года Play Misty for Me.

Впоследствии мир увидел другой хит Роберты Флек Killing Me Softly 1973 года. А композиция Where Is the Love 1974 года также заняла вершины чартов. Артистка получила несколько "Грэмми" за свои хиты.

Последняя публикация Роберты Флек в Instagram была за два дня до смерти. Она выложила выступление Селин Дион, которая перепела хит Роберты The First Time Ever I Saw Your Face.

У Killing Me Softly, например, на YouTube более 648 млн просмотров, а на Spotify более 362 млн прослушиваний.

