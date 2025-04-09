Стала символом жажды жизни: умерла собака, которую спасли после подрыва Каховской ГЭС (фото)

В Николаевской области умерла собака Багира, которую в июне 2023 года на Херсонщине спасли волонтеры после подрыва Каховской ГЭС. Она стала символом жажды жизни, а ее фото облетели мир.

Related video

О том, что Багира "ушла на радугу" сообщила глава Федерации спасения животных "Берсерк" Людмила Мельникова.

По ее словам, последние два года своей жизни Багира прожила на Николаевщине в семье неравнодушных людей — Юрия и Елены.

"Сегодня перестало биться сердце одной из самых известных собак на Земле. Ушла на радугу овчарка Багира — символ мужества и борьбы за жизнь вопреки всему. Я пока не могу это принять. Лети", — написала она.

Багире было более 10 лет. Как рассказала зоозащитница, все лучшие годы своей жизни она была на цепи, не понимала и не знала что такое мясо. Но свою собачью земную жизнь доживала в заботливой семье.

В июне 2023 года после подрыва Каховской ГЭС спасенную собаку забрали волонтеры. Ее щемящее фото, где она лапами обнимает своего спасителя, который спас ее из затопленного водой двора, облетело мир.

Тогда волонтеры подыскали для Багиры хорошую семью. Ее забрали жители Николаевщины.

Напомним, что ранее житель села Торское Донецкой области решил самостоятельно эвакуироваться. Он прихватил с собой трех своих коров и собак и отправился в сторону Полтавщины.

Также сообщалось, что в Запорожской области в селе Малокатериновка живет свой местный "Хатико". Пес поселился под местным магазином и ждет там возвращения своего хозяина с войны.