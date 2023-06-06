Каховська ГЕС як інструмент паніки. Навіщо росіяни підірвали станцію та чим це загрожує
Підрив Каховської ГЕС із усіма його наслідками не має воєнного сенсу — принаймні він тут не на першому плані. Журналіст і блогер Вадим Денисенко впевнений, що це елемент інформаційної війни.
Давайте спробуємо розібратися з тим, чому росіяни підірвали дамбу та які це матиме наслідки?
1. Головна причина підриву ГЕС не воєнна, а інформаційна. Росіянам потрібно перебити тему Шебекіно та Бєлгородщини, де вони в патовій ситуації. Паралельно вони вже почали качати історію, що вони підриватимуть інші ГЕС. Підірвати інші ГЕС вони навіть теоретично не можуть, але точно про це говоритимуть і сіятимуть у нас паніку.
2. Окрема панічна лінія — Запорізька АЕС. Проте з того, що кажуть мені енергетики, води для охолодження Запорізької АЕС вистачить як мінімум на місяць. Тому поки точно панікувати не потрібно. Але, на жаль, ми маємо розуміти: росіяни почнуть шантажувати світ Запорізькою АЕС. Це їхній єдиний козир із підняття ставок.
3. Підрив ГЕС, на жаль, дещо ускладнює можливості контрнаступу на Херсонщині. Точніше, це відтягує в часі цей контрнаступ.
4. Ті, хто зараз говорить, що води в Криму не буде, помиляються. Водосховища там повні, і кілька місяців це питання не буде взагалі актуальним. Зрештою, Крим прожив 8 років без дніпровської води.Важливо