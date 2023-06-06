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Мнения Российско-украинская война

Каховская ГЭС как инструмент паники. Зачем россияне взорвали станцию и чем это чревато

Подрыв Каховской ГЭС со всеми его последствиями не имеет военного смысла — по крайней мере, он здесь не на первом плане. Журналист и блогер Вадим Денисенко уверен, что это элемент информационной войны.

Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Советник министра внутренних дел Украины
eye 5063
каховская гес, война, днепро, водоснабжение
Взорванная Каховская ГЭС
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Давайте попробуем разобраться с тем, почему россияне взорвали дамбу и какие это будет иметь последствия?

1. Главная причина подрыва ГЭС не военная, а информационная. Россиянам нужно перебить тему Шебекино и Белгородщины, где они находятся в патовой ситуации. Параллельно они уже начали качать историю, что они будут взрывать другие ГЭС. Взорвать другие ГЭС они даже теоретически не могут, но точно будут об этом говорить и сеять панику у нас.

2. Отдельная паническая линия — запорожская АЭС. Однако из того, что говорят мне энергетики, воды для охлаждения Запорожской АЭС хватит как минимум на месяц. Потому пока точно паниковать не нужно. Но, к сожалению, мы должны понимать: россияне начнут шантажировать мир Запорожской АЭС. Это их единственный козырь по поднятию ставок.

каховская гес, война, днепро Fullscreen
Момент подрыва Каховской ГЭС

3. Подрыв ГЭС, к сожалению, несколько усложняет возможности контрнаступления в Херсонской области. Точнее, это оттягивает во времени контрнаступление.

4. Те, кто сейчас говорит, что воды в Крыму не будет, ошибаются. Водохранилища там полны, и несколько месяцев этот вопрос не будет вообще актуален. В конце концов, Крым прожил 8 лет без днепровской воды.

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Паническая попытка РФ помешать деоккупации украинской территории: ГУР о подрыве Каховской ГЭС
Паническая попытка РФ помешать деоккупации украинской территории: ГУР о подрыве Каховской ГЭС