Турецкий Хатико: пес неделю ждал больного коронавирусом хозяина у порога больницы (видео)

Когда же собака увидела своего владельца, которого вывезли в холл на коляске, она, попав в помещение, видимо, не бес помощи персонала, даже пыталась стянуть его с кресла, чтобы он поскорее отправился домой.

В Турции пес несколько дней приходил к больнице, куда госпитализировали его хозяина с коронавирусом, а видео "дежурства" животного у стен лечебного учреждения и встречи с владельцем облетело сеть.

На кадрах, опубликованных, среди прочих, и telegram-каналом 360 tv, видно как небольшой белый пес пытается попасть внутрь здания, а также постоянно с надеждой смотрит сквозь стеклянную дверь.

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По словам сотрудников больницы, животное прибежало к дверям заведения за скорой, которая везла его хозяина с коронавирусом. С тех пор пес ежедневно приходил под дверь больницы, уходя вечером.

Когда же собака увидела своего владельца, которого вывезли в холл на коляске, она, попав в помещение, видимо, не бес помощи персонала, даже пыталась стянуть его с кресла, чтобы он поскорее отправился домой.

Такая преданность собак – не редкость. Например, пес по кличке Сяо Бяо повел более трех месяцев в больнице Уханя, где ждал своего хозяина, который умер от коронавируса спустя 5 дней после госпитализации.