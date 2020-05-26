Уханьский Хатико: в Китае собака три месяца ждала умершего от COVID-19 хозяина в госпитале

За дворняжкой ухаживал медперсонал и сотрудники больничного магазина, но после жалоб других пациентов ее передали в приют для животных

Преданная собака Сяо Бяо повела более трех месяцев в больнице Уханя, где ждала своего хозяина, который умер от коронавируса спустя 5 дней после госпитализации. Об этом пишет The Sun.

Своим поведением собака завоевала сердца медперсонала и пациентов. Сначала ее пытались отправить из больницы, но она постоянно возвращалась, и в конечном счете, неравнодушные люди стали ее кормить.

Управляющая находящегося в здании больницы супермаркета Ву Цуйфэнь решила временно присмотреть за дворняжкой после того, как в Ухане сняли карантин. Она назвала ее "Маленькое сокровище".

"Я впервые заметила маленькую собачку, когда вернулась на работу в середине апреля. Мне сказали, что ее владелец поступил в больницу с коронавирусом, а затем скончался. Собака никогда не покидала больницу. Это было невероятно трогательно", – сказала Ву Цуйфэнь.

Она решила приютить ее в супермаркете.

"Хотя собака не может говорить, мы понимаем, что она все еще ищет своего владельца", – сказала Цуйфэнь.

Однако со временем пациенты стали все чаще жаловаться на собаку в больнице. После этого медперсонал связался с Уханьской ассоциацией защиты мелких животных, которая забрала Сяо Бяо в приют.

Перед отправкой, ее осмотрели ветеринары, а также стерилизовали.

Директор ассоциации Ду Фан заявил, что любители животных согласились позаботиться о собаке в приюте. А Цуйфэнь надеется, что у нее появится новый заботливый хозяин.

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