"Доказательств нет": ученые США снова сомневаются в причастности Китая к происхождению COVID-19

Сотрудники американской службы безопасности и разведки не исключают, что коронавирус имеет лабораторное происхождение, впрочем ни одного подтверждения этому не нашли.

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До сих пор отсутствуют прямые доказательства, подтверждающие возникновение вируса COVID-19 в лабораторных условиях Уханьского института вирусологии в городе Ухань, Китай. Об этом говорится в отчете Управления национальной разведки США, сообщает Reurers.

Сотрудники американской службы безопасности и разведки высказывали предположения о возможном происхождении COVID-19 из лаборатории, однако на данный момент не было найдено никаких подтверждений этой теории.

"Обе гипотезы происхождения вируса (естественное и лабораторное) основываются на предположениях или сталкиваются с проблемами из-за противоречивых отчетов", – говорится в отчете.

Некоторые сотрудники американской службы безопасности и разведки указывали на проведение в Уханьском институте вирусологии экспериментов с коронавирусами. Однако не было обнаружено доказательств наличия инцидента, который мог бы привести к возникновению пандемии.

Происхождение пандемии коронавируса стало предметом обсуждений с момента начала вспышки инфекции в конце 2019 года, когда в городе Ухань были зарегистрированы первые случаи заражения людей. Это привело к проведению исследований и международным усилиям по выяснению точного источника и пути передачи вируса.

В марте этого года президент США Джо Байден подписал законопроект, требующий рассекречивания информации о происхождении COVID-19.

Напомним, что ранее в Уханьской лаборатории нашли "нулевого пациента" с COVID-19. Ученые говорили, что их кусали летучие мыши при сборе образцов в пещере в 2017 году.

Ученые также выяснили, как вирус SARS-CoV-2 влияет на мозг человека. Нейроны в мозгу заболевших могут сливаться и работать синхронно.