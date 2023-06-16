"Нулевой" пациент COVID-19 контактировал с кровью летучих мышей без защиты (фото)

На опубликованных кадрах видна припухлость на руке ученого после клыков летучей мыши. Снимки, демонстрирующие вопиющее пренебрежение безопасностью, впоследствии исчезли с сайта китайского научного центра.

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Появились фотографии из уханьской лаборатории, где был обнаружен так называемый "нулевой пациент", которому первому передалась коронавирусная инфекция. Ученые из Уханьского института вирусологии рассказали, что их кусали летучие мыши во время сбора образцов в пещере в 2017 году. Это произошло за два года до начала пандемии. Об этом сообщает The Sun.

Кадры появились после того, как Бена Ху назвали "нулевым пациентом" Covid-19, наряду с двумя его коллегами Пинг Ю и Янь Чжу.

У этих трех исследователей развились симптомы, похожие на COVID-19, за несколько недель до того, как Китай объявил о вспышке смертельно опасной инфекции. Журналисты, опубликовавшие эту новость, утверждают, что китайские ученые проводили эксперименты с коронавирусами, и сами заразились в 2019 году.

По данным журналистских источников, Бен Ху был на видео, снятом в лаборатории Ухани, без защитного снаряжения.

Других ученые из той же лаборатории в городе Ухань, показали во время исследования вируса летучих мышей в пещерах Юньнани. Они были без перчаток и масок.

Китайские ученые

На еще одном фото видна заметная припухлость на руке ученого после того, как клыки летучей мыши прокусили резиновые перчатки словно иглы. Но сообщается, что именно тогда "нулевой" пациент Ху — помощник исследователя в Уханьском институте вирусологии — не работал в группе ученых, которые собирали образцы летучих мышей.

Припухлость от укуса

Международная группа ученых и исследователей DRASTIC, которые пытаются восполнить недостающие звенья в истории происхождения Covid-19, провела анализ этих кадров еще в 2020 году.

Выяснилось, что нескольких ученых в городе Ухань кусали летучие мыши, несущие тысячи смертельных вирусов.

Впоследствии снимки, демонстрирующие вопиющее пренебрежение правилами, исчезли с веб-сайта китайского научного центра.

Один из сотрудников лаборатории признал, что контактировал с кровью или мочой летучих мышей. На видео сотрудники лаборатории в открытую собирают образцы без масок или защитных костюмов.

Некоторые были без перчаток, когда заходили в пещеры, чтобы получить образцы фекалий летучих мышей. Они позировали перед камерами и, очевидно, не думали о возможных последствиях.

Один из ученых в интервью информагентству Синьхуа признал, что забыл свое защитное снаряжение, и что контактировал с мочой или кровью летучей мыши.

И прежде высказывалось мнение, что вирус, возможно, распространился по причине лабораторной утечки, из-за небрежности китайских ученых. Накануне, 15 июня, стало известно имя "нулевого" пациента COVID-19.

Также сообщалось, что доступное лекарство от диабета снижает риск развития длительного коронавирусного заболевания.