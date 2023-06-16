"Нульовий" пацієнт COVID-19 контактував з кров'ю кажанів без засобів захисту (фото)

На опублікованих кадрах видно припухлість на руці вченого після іклів кажана. Знімки, що демонструють кричучу зневагу безпекою, згодом зникли із сайту китайського наукового центру.

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З'явилися фотографії з вуханьської лабораторії, де було виявлено так званого "нульового пацієнта", якому першому передалася коронавірусна інфекція. Вчені з Уханьського інституту вірусології розповіли, що їх кусали кажани під час збирання зразків у печері у 2017 році. Це сталося за два роки до початку пандемії. Про це повідомляє The Sun.

Кадри з'явилися після того, як Бена Ху назвали "нульовим пацієнтом" Covid-19, поряд із двома його колегами Пінгом Ю та Янем Чжу.

У цих трьох дослідників розвинулися симптоми, схожі на COVID-19 за кілька тижнів до того, як Китай оголосив про спалах смертельно небезпечної інфекції. Журналісти, які опублікували цю новину, стверджують, що китайські вчені проводили експерименти з коронавірусами й самі заразилися у 2019 році.

За даними журналістських джерел, Бен Ху був на відео, знятому у лабораторії Вухань, був без захисного спорядження. Інших вчені з тієї ж лабораторії показані під час дослідження вірусу кажанів у печерах Юньнані. Вони були без рукавичок та масок.

Китайські вчені

На ще одному фото помітна припухлість на руці вченого після того, як ікла кажана прокусили гумові рукавички наче голки. Але повідомляється, що саме тоді "нульовий" пацієнт Ху — помічник дослідника в Уханьському інституті вірусології — не працював у групі вчених, які збирали зразки кажанів.

Припухлість від укусу

Міжнародна група вчених і дослідників DRASTIC, які намагаються заповнити ланки, що бракують в історії походження Covid-19, провела аналіз цих кадрів ще у 2020 році.

З'ясувалося, що кількох вчених у місті Ухань кусали кажани, що несли тисячі смертельних вірусів

Згодом знімки, що демонструють кричущу зневагу до правил, зникли з вебсайту китайського наукового центру.

Один зі співробітників лабораторії визнав, що контактував із кров'ю або сечею кажанів. На відео співробітники лабораторії відкрито збирають зразки без масок або захисних костюмів.

Деякі були без рукавичок, коли заходили до печер, щоб отримати зразки фекалій кажанів. Вони позували перед камерами й, мабуть, не думали про можливі наслідки.

Один із вчених в інтерв'ю інформагентству Сіньхуа визнав, що забув своє захисне спорядження, і що контактував із сечею або кров'ю кажана.

І раніше висловлювалася думка, що вірус, можливо, поширився через лабораторний витік через недбалість китайських учених. Напередодні, 15 червня, стало відоме ім'я "нульового" пацієнта COVID-19.

Також повідомлялося, що доступні ліки проти діабету знижують ризик розвитку тривалого коронавірусного захворювання.