Несподіваний союзник: доступні ліки від діабету знижують ризик розвитку тривалого COVID

Американські дослідники зробили проривне відкриття: недорогий препарат від діабету знижує ймовірність розвитку стійких і довгострокових симптомів COVID-19 на разючі 40 відсотків.

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На тлі відгомонів пандемії COVID-19 група вчених із Університету Міннесоти провела рандомізоване плацебо-контрольоване дослідження фази 3 на 1126 дорослих американцях із надмірною вагою або ожирінням. Випробування тривало з грудня 2020 року по січень 2022 року й оцінювало дію препарату метформін, спочатку отриманого з квітки французького бузку. Їхньою метою було визначити, чи може метформін запобігти настанню тривалого COVID після позитивного діагнозу на вірус. Результати виявилися разючими та показали значне зниження ризику розвитку довгострокової форми захворювання в групі, яка приймала препарат, пише ScienceAlert.

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Термін "випробування третьої фази" належить до критичної стадії тестування ліків, коли ефективність препарату вимірюється на великій групі людей. Цей стандартний метод дослідження гарантує безпеку й ефективність препарату.

Метформін, недорогий і легкодоступний препарат, уже багато років використовується для лікування діабету 2 типу. Його безпека добре відома завдяки тривалому застосуванню. Унікальні властивості цього препарату тепер постають у новому світлі з огляду на його потенційну роль у боротьбі з тривалим COVID, проблемою охорони здоров'я, яка досі оповита таємницею.

Тривалий COVID — це поствірусний стан, на який, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, страждають близько 10% людей, які заразилися COVID-19. Симптоми можуть варіюватися від втоми й утрудненого дихання до когнітивних порушень, часто званих "затуманеним розумом", і можуть зберігатися протягом декількох місяців або навіть років після початкового зараження.

За період дослідження серед учасників, які отримували метформін після позитивного діагнозу COVID-19, тільки в 35 осіб згодом був діагностований тривалий COVID, порівняно з 58 учасниками в групі плацебо, що відповідає 40-відсотковому зниженню ризику.

Дослідники, які проводили випробування, що отримало відповідну назву COVID-OUT, раніше продемонстрували, що метформін також знижує ймовірність того, що пацієнти з COVID-19 потребуватимуть невідкладної допомоги, госпіталізації або летального результату більш ніж на 40 відсотків. Проте вони підкреслили, що отримані ними результати не передбачають використання метформіну як лікування тих, у кого вже діагностовано тривалий COVID.

Доповнюючи загальну картину, група дослідників також вивчила вплив антипаразитарного препарату івермектину й антидепресанту флувоксаміну на профілактику тривалого COVID, але не виявила ефективності жодного з них.

Попри ці перспективні результати, деякі експерти закликають до обережності. Професорка Френсіс Вільямс із Королівського коледжу Лондона зазначила, що для запобігання тривалому COVID, через його поширеність потрібно буде приймати ліки великій кількості людей. Водночас Джеремі Фауст із Гарвардської медичної школи підкреслив, що в разі подальшого підтвердження результати дослідження можуть стати революційними для лікування тривалого COVID.

Перспективні результати цього дослідження вдихнули надію у сферу боротьби з наслідками COVID-19, яка залишається багато в чому невивченою, і представили новий погляд на знайомі ліки.

Раніше Фокус писав про дивний симптом нового варіанта COVID-19. Дослідники попередили, що новий штам коронавірусу надзвичайно заразний і націлюється на очі людей.

Також Фокус писав про те, як довго зберігається імунітет від COVID-19. Автори зібрали дані з 65 досліджень у 19 країнах, що зробило цей огляд найбільшим на сьогодні.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.