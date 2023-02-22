Захист від вірусу. Науковці розповідають, наскільки довго зберігається імунітет від COVID-19

Нове дослідження розглядає силу та тривалість дії природного імунітету в залежності від варіанту COVID-19. Автори зібрали дані з 65 досліджень у 19 країнах, що зробило цей огляд найбільшим на сьогодні.

Related video

Після зараження COVID-19, чи-то вперше, вдруге чи навіть утретє, багато хто з нас запитує, як довго ми можемо бути захищені від повторного зараження та чи будемо ми сприйнятливі до нових варіантів. Крім того, якщо ми знову підхопимо COVID-19, чи зменшить імунітет, набутий нами від цієї інфекції, тяжкість наступної? Вчені відповідають на ці питання за допомогою нового дослідження, пише Science Alert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У цих дослідженнях порівнювали ризик зараження COVID-19 серед людей, які були інфіковані раніше, та серед тих, хто раніше не мав інфекції. Дослідження, присвячені природному імунітету в поєднанні з вакцинацією (гібридний імунітет), було виключено. Дослідники прагнули оцінити, чи викликала інфекція однаковий захист від повторного зараження різними варіантами та чи зменшувалася вона по-різному з часом.

Аналізи охоплювали дослідження з початку пандемії до вересня 2022 року та розглядали в основному альфа-, бета-, дельта- й омікронні варіанти BA.1.

Захист від повторного зараження

Автори окремо оцінювали захист від повторного зараження, симптоматичного захворювання й тяжкого захворювання (визначуваного як госпіталізація чи смерть). Вони виявили, що попереднє зараження добре захищає від повторного зараження альфа-, бета- й дельта-варіантами, але меншою мірою проти омікронного BA.1.

Попередня інфекція забезпечувала помірний захист від повторного зараження омікроном BA.1 (45%) порівняно з сильнішим захистом від преомікронних варіантів (82%). Це також мало місце в разі симптоматичній інфекції. Дані довгострокових досліджень показали, що захист від повторного зараження для преомікронних варіантів знизився до 78,6% протягом 40 тижнів, тоді як для омікронного BA.1 він знизився швидше до 36,1%.

Однак під час оцінювання тяжкого захворювання всі варіанти показали стійкий захист понад 88% протягом 40 тижнів. Це не означає, що захист суттєво знижується після 40 тижнів. Скоріше здається, що були обмежені доступні дані, які спостерігали за людьми досить довго, щоб автори могли зробити переконливі висновки за межами цього періоду часу.

Результати також показали, що захист від тяжкого захворювання після природного зараження був порівнянний із захистом, який отримується від двох доз вакцини, як для преомікронних варіантів, так і для варіантів омікрону BA.1.

Осмислення результатів

Пара років — це довгий термін для дуже заразних респіраторних вірусів, і SARS-CoV-2 (вірус COVID-19) нічим не відрізняється. Він породив послідовні варіанти, що викликають занепокоєння, з підвищеною трансмісивністю й здатністю ухилятися від наших імунних відповідей, як порівняти зі спадковим вірусом.

Спостереження дослідження, в яких захист від преомікронних варіантів і омікронного BA.1 розглядається окремо, набувають сенсу, коли ми розглядаємо, чим варіанти омікронних відрізняються від своїх попередників. Як фон важливо відзначити, що антитіла-нейтралізатори, що виробляються після попередньої вірусної інфекції, запобігають подальшому проникненню вірусу в сприйнятливі клітини.

Ці Y-подібні молекули розпізнають інтактні білки зовнішньої оболонки вірусу та прикріплюються до них, не даючи вірусу зачепитися за клітинний рецептор, необхідний для зараження.

Але щоб зберегтися, такі віруси, як SARS-CoV-2, вносять випадкові мутації до свого генома під час реплікації, прагнучи постійно змінювати свої білки, щоб уникнути розпізнавання імунною системою.

Лінії Омікрон мають достатньо мутацій, щоб суттєво відрізнятися від попередніх варіантів і, отже, уникати наявних антитіл. Ухилення від антитіл-нейтралізаторів пояснює нашу нездатність контролювати повторне зараження варіантами омікрону.

На щастя, ми не просто покладаємося на антитіла для захисту. Тип імунних клітин, званий Т-клітинами, розпізнає фрагменти вірусних білків, а не інтактні білки. Це означає, що потрібно набагато більше мутацій в геномі вірусу, щоб повністю обійти Т-клітинний імунітет.

На відміну від антитіл, Т-клітини не шукають віруси. Натомість вони розпізнають інфіковані клітини та швидко знищують їх, щоб зменшити вірусні фабрики в організмі. Так Т-клітини діють там, де антитіла-нейтралізатори можуть виявитися неефективними після зараження. Сильна відповідь Т-клітин на коронавірус має вирішальне значення для запобігання тяжкого захворювання, і, на щастя, омікрону складніше ухилитися.

Т-клітини, специфічні для SARS-CoV-2, згасають повільніше, ніж антитіла. Насправді, у людей, інфікованих аналогічним коронавірусом SARS 3 2003 році, все ще були Т-клітини, які розпізнають SARS-CoV-2 через 17 років після зараження.

Інфекція проти вакцинації

Хоча природна інфекція може забезпечити захист, еквівалентний вакцинації, це не означає, що ви повинні прагнути заразитися. SARS-CoV-2 залишається небезпечним і непередбачуваним вірусом, який у деяких випадках може викликати безліч руйнівних ефектів, які зберігаються протягом довгого часу після одужання.

Автори пропонують враховувати попередній інфекційний статус людини й терміни її ревакцинації, щоб передбачити захист.

Однак це може бути важко реалізувати, оскільки епіднагляд за інфекціями в більшості країн скоротився порівняно з попереднім періодом пандемії. У будь-якому разі сертифікати COVID зараз використовуються рідше. Вони також припускають, що їхні результати можуть бути використані для визначення оптимальних термінів стратегії бустерної вакцинації. Тобто, мабуть, є сенс зачекати деякий час після зараження, перш ніж робити бустер.

Подальші високоякісні довгострокові дослідження будуть важливими для доповнення цих результатів, оскільки автори визнають, що існує не так багато досліджень природної інфекції, якщо порівнювати із захистом після вакцинації. Також було небагато досліджень, що відображають захист від нових субліній омікронів. Оскільки пандемія триває, ще багато чого доведеться дізнатися про імунний захист від цього вірусу, що розвивається.

Раніше Фокус писав про новий штам коронавірусу. За даними міжнародної організації, випадки зараження новим підвидом Covid-19 вже зафіксовано у 29 країнах світу.