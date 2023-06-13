Неожиданный союзник: доступное лекарство от диабета снижает риск развития длительного COVID

Американские исследователи сделали прорывное открытие: недорогой препарат от диабета снижает вероятность развития стойких и долгосрочных симптомов COVID-19 на поразительные 40 процентов.

Related video

На фоне отголосков пандемии COVID-19 группа ученых из Университета Миннесоты провела рандомизированное плацебо-контролируемое исследование фазы 3 на 1126 взрослых американцах с избыточным весом или ожирением. Испытание длилось с декабря 2020 года по январь 2022 года и оценивало действие препарата метформин, первоначально полученного из цветка французской сирени. Их целью было определить, может ли метформин предотвратить наступление длительного COVID после положительного диагноза на вирус. Результаты оказались впечатляющими и показали значительное снижение риска развития долгосрочнйо формы заболевания в группе, принимавшей препарат, пишет ScienceAlert.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Термин "испытание третей фазы" относится к критической стадии тестирования лекарств, когда эффективность препарата измеряется на большой группе людей. Этот стандартный метод исследования гарантирует безопасность и эффективность препарата.

Метформин, недорогой и легкодоступный препарат, уже много лет используется для лечения диабета 2 типа. Его безопасность хорошо известна благодаря длительному применению. Уникальные свойства этого препарата теперь предстают в новом свете, учитывая его потенциальную роль в борьбе с длительным COVID, проблемой здравоохранения, которая до сих пор окутана тайной.

Длительный COVID — это поствирусное состояние, которым, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, страдают около 10% людей, заразившихся COVID-19. Симптомы могут варьироваться от усталости и затрудненного дыхания до когнитивных нарушений, часто называемых "затуманенным разумом", и могут сохраняться в течение нескольких месяцев или даже лет после первоначального заражения.

За период исследования среди участников, получавших метформин после положительного диагноза COVID-19, только у 35 человек впоследствии был диагностирован длительный COVID, по сравнению с 58 участниками в группе плацебо, что соответствует 40-процентному снижению риска.

Исследователи, проводившие испытание, которое получило подходящее название COVID-OUT, ранее продемонстрировали, что метформин также снижает вероятность того, что пациентам с COVID-19 потребуется неотложная помощь, госпитализация или летальный исход более чем на 40 процентов. Тем не менее, они подчеркнули, что полученные ими результаты не предполагают использования метформина в качестве лечения тех, у кого уже диагностирован длительный COVID.

Дополняя общую картину, группа исследователей также изучила влияние антипаразитарного препарата ивермектина и антидепрессанта флувоксамина на профилактику длительного COVID, но не обнаружила эффективности ни одного из них.

Несмотря на эти многообещающие результаты, некоторые эксперты призывают к осторожности. Профессор Фрэнсис Уильямс из Королевского колледжа Лондона отметила, что для предотвращения длительного COVID, из-за его распространенности, потребуется принимать лекарства относительно большому количеству людей. Между тем, Джереми Фауст из Гарвардской медицинской школы подчеркнул, что в случае дальнейшего подтверждения результаты исследования могут стать революционными для лечения длительного COVID.

Интригующие результаты этого исследования вдохнули надежду в область борьбы с последствиями COVID-19, которая остается во многом неизученной, и представили новый взгляд на знакомое лекарство.

Ранее Фокус писал о странном симптоме нового варианта COVID-19. Исследователи предупредили, что новый штамм коронавируса чрезвычайно заразен и нацеливается на глаза людей.

Также Фокус писал о том, насколько долго сохраняется иммунитет от COVID-19. Авторы собрали данные из 65 исследований в 19 странах, что сделало этот обзор самым большим на сегодняшний день.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.