Проводил опыты с двумя коллегами: в СМИ назвали имя "нулевого" пациента с COVID-19

Журналисты со ссылкой на отчет чиновников из правительства США утверждают, что "нулевым пациентом" был ученый из Уханя (Китай), проводивший эксперименты с "усилением" коронавирусов.

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Стало известно имя "нулевого" пациента, с которого началась пандемия COVID-19 в мире. Об этом написало медиа The Sun в четверг, 15 июня.

Издание, ссылаясь на отчет чиновников из правительства США, пишет о том, что "нулевым пациентом" был ученый из Уханя (Китай), проводивший эксперименты с "усилением" коронавирусов.

Согласно отчету, ученый Бен Ху проводил рискованные тесты в Институте вирусологии в Ухане вместе с двумя коллегами, Пин Юй и Янь Чжу. Ввсе трое заболели с симптомами, похожими на Covid, и нуждались в госпитализации за несколько недель до того, как Китай сообщил миру о вспышке вируса.

"Ху создавал SARS-подобные вирусы и проверял их на мышах. Если бы мне пришлось угадывать, кто больше всего рискует случайно заразиться этим рискованным вирусом, то это был бы он", — процитировало медиа слова гарвардского молекулярного биолога.

Биография Ху на веб-сайте Уханьского института вирусологии показывает, что он работал ассистентом исследователя.

СМИ пишет о том, что он был "звездным учеником" вирусолога Ши Чжэнли — специалистки, которая стала известна как "летучая мышь" за свои исследования коронавирусов на летучих мышах. Она вместе с коллегой Цуй Цзе обнаружила вирус SARS, возникший у летучих мышей.

Напомним, 5 мая 2023 года ВОЗ официально объявила об окончании пандемии коронавируса. По словам главы организации Тедроса Гебреисуса, за прошедшие три года болезнь забрала не менее 20 миллионов жизней и погрузила людей со всего мира в состояние нищеты.

Кроме того 24 апреля сообщалось, что Китай переписывает историю происхождения COVID-19. Правительство Китая скрывало любую информацию о коронавирусе, которая могла бы выставить Пекин в неприглядном свете.