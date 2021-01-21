Турецький Хатіко: пес тиждень чекав на хворого коронавірусом господаря біля порогу лікарні (відео)

Коли ж собака побачив свого власника, якого вивезли в хол на візку, він, потрапивши в приміщення, навіть намагався стягнути його з крісла, щоб він швидше відправився додому.

У Туреччині пес кілька днів приходив до лікарні, куди госпіталізували його господаря з коронавірусом, а відео "чергування" тварини біля стін лікувального закладу і зустрічі з власником облетіло мережу.

На кадрах, опублікованих, серед інших, і telegram-каналом 360 tv, видно, як маленький білий пес намагається потрапити всередину будівлі, а також постійно з надією дивиться крізь скляні двері.

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За словами співробітників лікарні, тварина прибігла до дверей закладу за швидкою, яка везла його господаря з коронавірусом. З тих пір пес щодня приходив під двері лікарні, йдучи ввечері.

Коли ж собака побачив свого власника, якого вивезли в хол на візку, він, потрапивши в приміщення, навіть намагався стягнути його з крісла, щоб він швидше відправився додому.

Така відданість собак — не рідкість. Наприклад, пес на кличку Сяо Бяо провів більше трьох місяців у лікарні Уханя, де чекав на свого господаря, який помер від коронавірусу через 5 днів після госпіталізації.