Стала символом жаги до життя: померла собака, яку врятували після підриву Каховської ГЕС (фото)

У Миколаївській області померла собака Багіра, яку у червні 2023 року на Херсонщині врятували волонтери після підриву Каховської ГЕС. Вона стала символом жаги до життя, а її фото облетіли світ.

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Про те, що Багіра "пішла на веселку" повідомила очільниця Федерації порятунку тварин "Берсерк" Людмила Мельникова.

За її словами, останні два роки свого життя Багіра прожила на Миколаївщині у родині небайдужих людей — Юрія та Олени.

"Сьогодні перестало битися серце однієї з найвідоміших собак на Землі. Пішла на веселку вівчарка Багіра — символ мужності та боротьби за життя попри все. Я поки не можу це прийняти. Лети", — написала вона.

Багирі було понад 10 років. Як розповіла зоозахисниця, всі найкращі роки свого життя вона була на ланцюгу, не розуміла і не знала що таке м'ясо. Але своє собаче земне життя доживала у дбайливій родині.

У червні 2023 року після підриву Каховської ГЕС врятовану собаку забрали волонтери. Її щемливе фото, де вона лапами обіймає свого рятівника, який врятував її із затопленого водою подвір'я, облетіло світ.

Тоді волонтери підшукали для Багіри хорошу сім'ю. Її забрали жителі Миколаївщини.

Нагадаємо, що раніше житель села Торське Донецької області вирішив самостійно евакуюватися. Він прихопив із собою трьох своїх корів і собак і вирушив в бік Полтавщини.

Також повідомлялося, що у Запорізькій області в селі Малокатеринівка живе свій місцевий "Хатіко". Пес оселився під місцевим магазином і чекає там на повернення свого господаря з війни.