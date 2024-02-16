Символ життя після підриву Каховської ГЕС: стала відома доля собаки Багіри (фото)

Собаку врятували 7 червня 2023 року у Херсоні. У неї було травмоване вухо і вона не могла ставати на задні лапи. Весь цей час волонтери шукали Багірі нових господарів.

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Восьмирічна вівчарка Багіра, яку врятували волонтери після підриву Каховської ГЕС, знайшла нову родину. Відтепер вона житиме у Миколаївській області. Про це повідомили у Федерації порятунку тварин "Берсерк".

"Символ того, що життя перемогло, символ трагедії Каховського водосховища, собака-легенда на прізвисько Багіра — у родині. Живи 100 років, мала. Ти так довго цього чекала і ти, як ніхто інший, на це заслужила", — йдеться в повідомленні.

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Собаку врятували 7 червня 2023 року у Херсоні після підриву окупантами Каховської ГЕС. У неї було травмоване вухо, і вона не могла ставати на задні лапи. Світлина, коли врятована Багіра лапами чіплялася за свого рятувальника, облетіла світ і стала символом трагедії після підриву окупантами Каховської ГЕС.

Зрештою вівчарку таки змогли поставити на лапи і весь цей час шукали для неї нових господарів.

"Багіра легко навчається і ох як любить поїсти. За смакоту готова хоч танці танцювати. Доброзичлива до людей, але не приймає ніяких інших тварин поруч", — розповіла директорка центру Людмила Мельникова.

Як розповідає "Суспільне", Багіра чипована, щеплена та має паспорт. Її передали родині в Миколаївській області, де, за словами жінки, тварина живе у будинку і для неї підрізали ніжки дивана.

"Ми привезли її в нову сімʼю. Нам дуже сподобались ці господарі. У них до цього довгий час була вівчарка, просто копія, на жаль, померла. Вона у них бігає по дворі. Ми не очікували, що вона так швидко звикне до них. Ми її тільки привезли, її дістають з клітки й вона починає лизати руки новому господарю", — зазначила очільниця притулку.

Людмила розповіла, що нові господарі дуже дбайливо ставляться до Багіри. Постійно консультуються з нею щодо харчування та піклування про тварину.

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