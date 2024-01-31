Зник на початку повномасштабного вторгнення: пес-поводир повернувся додому через майже 2 роки (відео)
Золотого ретривера знайшли військові, і весь цей час пес жив у них. Нещодавно вони побачили оголошення, що собаку розшукує власник.
Собака-поводир, який зник на Київщині в перші дні повномасштабного вторгнення, повернувся до свого господаря через майже 2 роки. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Золотистий ретривер злякався перших пострілів і вибухів 24 лютого 2022 року і втік від свого господаря — незрячого чоловіка з Дніпропетровщини, який приїхав в лютому до кінологічного центру у Вишгороді у справах.Важливо
Власник собаки Сергій Гаврилюк до останнього не вірив, що втратив свою улюбленицю і помічницю Плюшу. Він постійно її розшукував.
Як виявилося, за два дні після зникнення Плюшу знайшли і прихистили в себе військові, і весь цей час вона перебувала у них.
Нещодавно вони побачили оголошення про розшук собаки. Бійці перевірили чіп Плюши у ветеринара, і він показав дані, які збігались з даними в оголошенні.
Військові звернулися до кінологічного центру, у якому виховували собаку, а кінологи зателефонували власнику — Сергію.
Власник Плюші Сергій за цей час вже завів ще одного собаку — вівчарку, яка стала його очима. Він сподівається, що його улюбленці потоваришують.
Нагадаємо, що 15 грудня у Києві під час обстрілу дітей не пустили в укриття через собаку. Правоохоронці відкрили справу.
Раніше повідомлялося, що у Дніпрі помер пес на прізвисько Крим, який оплакував господарів, що загинули внаслідок ракетного удару 22 вересня.