"Російська підлість": у Дніпрі помер пес Крим, який оплакував господарів після ракетного удару

Незважаючи на зусилля ветеринарів, вихованець пережив свою сім'ю лише на два тижні. Він страждав від контузії та проблем із серцем.

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У Дніпрі помер пес на прізвисько Крим, який оплакував господарів, що загинули внаслідок ракетного удару. Про це у Facebook написав заступник мера Михайло Лисенко.

Чиновник повідомив, що 12 листопада серце Крима перестало битися. Ветеринари довго боролися за порятунок пса, але він так і не зміг оговтатися після пережитого потрясіння.

"Російська підлість та її злочини іноді досягають своїх результатів", — із сумом повідомив Михайло Лисенко.

29 вересня внаслідок вибуху російської ракети в Дніпрі загинула містянка Наталія, її мама Алла та двоє дітей: 8-річний Іван і 9-річна Василина. Серед руїн будинку знайшли пораненого пса на прізвисько Крим, якого господарі цуценям вивезли з окупованого півострова. Вихованець сидів на уламках і вив, відмовляючись іти.

Рятувальники викликали співробітників організації "Зооконтроль", які обстежили Крима та виявили серцеву недостатність і контузію, що спричинила сліпоту й глухоту тварини. Ветеринари вводили йому препарати для підтримки роботи серця.

3 жовтня співробітники "Зооконтролю" заявили журналістам, що після лікування пес Крим почувається набагато краще. Він перебував у стані стресу, але потроху приходив до тями й навіть вибирався у двір на прогулянки. Втім, він мав насторожений і хворобливий вигляд, практично не рухався.

Писали також, що в Харківській області знайшли собаку, понівеченого військовими ЗС РФ. Окупанти випалили йому на лобі букву "V", якою маркують російську техніку під час вторгнення в Україну. Про звірства росіян розповів місцевий житель, який підгодовує бездомних собак.