Під Харковом знайшли собаку, якого затаврували російські військові (відео)

Тварина під час бойових дій залишилася без господарів, а російські окупанти випалили на лобі свої символи.

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Російські військові, які деякий час контролювали деякі території Харківської області, катували та вбивали не лише мирних жителів, а й домашніх тварин. Про це пише "Слідство.Інфо".

Інцидент із домашнім собакою стався у селі Кам'янка, яке розташоване неподалік міста Ізюм (саме там силовики та поліція виявили та ексгумували масове поховання з тілами жертв російських військових, — ред.).

Чоловік, на ім'я Дмитро, який супроводжував журналістів, звернув увагу на чорного пса. Тварину Дмитро знає ще з початку війни: Дмитро у міру можливостей підгодовував собак, які лишилися без господарів в умовах бойових дій.

На голові пса випалене тавро у вигляді латинської літери "V" — символу, який окупанти використовують для маркування своєї техніки та матеріальних цінностей на території України.

Дмитро пояснив, що окупанти розважалися, тавруючи домашніх собак літерами "V" та "Z". Чорний пес — не єдина їхня жертва.

Нагадаємо, раніше російські окупанти понівечили та розстріляли елітні авто в Україні. Вони знущалися виключно з тих автомобілів, які не змогли викрасти у РФ і привласнити собі.

Фокус також розповідав своїм читачам про те, що 600 собак опинилися у пастці в окупованому Херсоні. У літні місяці тварини знемагали від спеки і страждали від навали бліх та кліщів.