Под Харьковом нашли собаку, которую заклеймили российские военные (видео)

Животное во время боевых действий осталось без хозяев, а российские оккупанты выжгли у него на лбу свои символы.

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Российские военные, которые некоторое время контролировали отдельные территории Харьковской области, пытали и убивали не только мирных жителей, но и домашних животных. Об этом пишет "Следствие.Инфо".

Инцидент с домашним псом произошел в селе Каменка, которое расположено неподалеку от города Изюм (именно там силовики и полиция обнаружили и эксгумировали массовое захоронение с телами жертв российских военных, — ред.).

Мужчина по имени Дмитрий, который сопровождал журналистов, обратил их внимание на черного пса. Животное Дмитрий знает еще с начала войны: Дмитрий по мере возможностей подкармливал собак, которые остались без хозяев в условиях боевых действий.

На голове пса было выжженное клеймо в виде латинской буквы "V" — символа, который оккупанты используют для маркировки своей техники и материальных ценностей на территории Украины.

Дмитрий объяснил, что оккупанты развлекались, клеймя домашних псов буквами "V" и "Z". Черный пес — не единственная их жертва.

Напомним, ранее российские оккупанты изувечили и расстреляли элитные авто в Украине. Они издевались исключительно над теми автомобилями, которые не смогли угнать в РФ и присвоить себе.

Фокус также рассказывал своим читателям о том, что 600 собак оказались в ловушке в оккупированном Херсоне. В летние месяцы животные изнывали от жары и страдали от нашествия блох и клещей.