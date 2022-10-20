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Военный Фокус Российско-украинская война

Под Харьковом нашли собаку, которую заклеймили российские военные (видео)

собака, пес, животное
Российские военные на оккупированных территориях издевались даже над животными

Животное во время боевых действий осталось без хозяев, а российские оккупанты выжгли у него на лбу свои символы.

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Российские военные, которые некоторое время контролировали отдельные территории Харьковской области, пытали и убивали не только мирных жителей, но и домашних животных. Об этом пишет "Следствие.Инфо".

Инцидент с домашним псом произошел в селе Каменка, которое расположено неподалеку от города Изюм (именно там силовики и полиция обнаружили и эксгумировали массовое захоронение с телами жертв российских военных, — ред.).

Мужчина по имени Дмитрий, который сопровождал журналистов, обратил их внимание на черного пса. Животное Дмитрий знает еще с начала войны: Дмитрий по мере возможностей подкармливал собак, которые остались без хозяев в условиях боевых действий.

На голове пса было выжженное клеймо в виде латинской буквы "V" — символа, который оккупанты используют для маркировки своей техники и материальных ценностей на территории Украины.

Дмитрий объяснил, что оккупанты развлекались, клеймя домашних псов буквами "V" и "Z". Черный пес — не единственная их жертва.

Напомним, ранее российские оккупанты изувечили и расстреляли элитные авто в Украине. Они издевались исключительно над теми автомобилями, которые не смогли угнать в РФ и присвоить себе.

Фокус также рассказывал своим читателям о том, что 600 собак оказались в ловушке в оккупированном Херсоне. В летние месяцы животные изнывали от жары и страдали от нашествия блох и клещей.