600 собак и волонтеры оказались в ловушке в оккупированном Херсоне

Волонтеры не верят, что оккупанты дадут приюту зеленый коридор, поэтому просят помочь хотя бы лекарствами для животных.

Приют "Шанс", который находится в Херсоне за Антоновским мостом, под опекой которого находится 600 собак, нуждается в срочной эвакуации — до того, как ВСУ начнут освобождать город. Об этом в Facebook сообщила Юлия Трусанова из организации ЗооПатруль UA.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам Трусановой, готовясь к освобождению Херсона, украинские военные нанесли удар по Антоновскому мосту и сделали его непригодным для отступления оккупантов. Однако волонтеры теперь обеспокоены тем, как эвакуировать животных до начала контрнаступления ВСУ и битвы за Херсон.

"Хочу, чтоб вы представили,что чувствуют собаки и две девочки (волонтеры приюта для животных — Ред.), когда идут прилеты. А они там все время (это еще не было нашего наступления и освобождения). Теперь представьте, что все это время Ангела просит помочь ей вывезти приют… Вопрос, как? "Неразбирающимсявнепалитики" объяснять не буду, как можно вывезти 600 собак в очереди, где сутками стоят машины и за недели умерло просто в очереди на жаре 5 человек. Может, Верещук расскажет… И куда? Куда 600 собак деть, даже если? Итого… Приют жив… После моста я не спала всю ночь, ждала сообщения, что там у Ангелины… Боюсь, когда начнется наше наступление (еще раз, все мои друзья понимают, что будет с приютом и 2 девочками на дороге под мостом, когда наши пойдут) — там будет мясорубка…", – говорится в публикации Юлии Трусановой.

[ + – ] Сотрудница ЗооПатруль UA переживает о том, как эвакуировать из Херсона 600 питомцев приюта для собак Фото: Скриншот

Есть и другая проблема — на дворе жаркое лето, собаки нуждаются в обработке от клещей и блох. Кроме "Нексгарда", таблеток от клещей, больше ничего не срабатывает, говорят волонтеры, но стоимость препарата "кусается": одна упаковка – 450 грн.

По словам сотрудников приюта, огромное количество клещей и блох опасно для жизни животных и быстро приводит к анемии.

[ + – ] Собака, пораженная клещами Фото: Юлия Трусанова/Facebook

Автор поделилась реквизитами для помощи животным из приюта "Шанс" и призвала неравнодушных помочь спасти собак от клещей, а сам приют – от опасности.

"В общем, для тех, кто меня услышал, у кого хватает сил слушать и слышать, прошу помощи! Помогите, пожалуйста, не погибнуть бездомышам! Там совсем… Там совсем плохо", – подытожила свое обращение Юлия Трусанова.

Позже девушка поблагодарила тех, кто уже откликнулся и помог, а также констатировала. что на данный момент эвакуация приюта "Шанс" из Херсона не представляется возможной, поскольку оккупанты вряд ли предоставят зеленый коридор.

Напомним о животных, которые стали символами мужества и силы Украины в противостоянии российской агрессии.