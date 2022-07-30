600 собак і волонтери опинилися в пастці в окупованому Херсоні

Волонтери не вірять, що окупанти дадуть притулку зелений коридор, тож просять допомогти хоча б ліками для тварин.

Притулок "Шанс", який розташований у Херсоні за Антонівським мостом, під опікою якого перебуває 600 собак, потребує термінової евакуації — до того, як ЗСУ почнуть звільняти місто. Про це у Facebook повідомила Юлія Трусанова з організації "ЗооПатруль UA".

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За словами Трусанової, готуючись до звільнення Херсона, українські військові завдали удару по Антонівському мосту і зробили його непридатним для відступу окупантів. Проте волонтери тепер стурбовані тим, як евакуювати тварин до початку контрнаступу ЗСУ та битви за Херсон.

"Хочу, щоб ви уявили, що відчувають собаки та дві дівчинки (волонтери притулку для тварин — Ред.), коли йдуть прильоти. А вони там весь час (це ще не було нашого наступу та звільнення). Тепер уявіть, що весь цей час Ангела просить допомогти їй вивезти притулок... Питання, як? "Тим-хто-не-розбирається-поза-політикою" пояснювати не буду, як можна вивезти 600 собак у черзі, де цілодобово стоять машини і за тижні померло просто в черзі на спеці 5 людей. Може, Верещук розповість... І куди? Куди 600 собак подіти, навіть якщо?… Притулок живий… Після мосту я не спала всю ніч, чекала повідомлення, що там у Ангеліни… Боюся, коли почнеться наш наступ (ще раз, всі мої друзі розуміють, що буде з притулком і 2 дівчатками на дорозі під мостом, коли наші підуть) — там буде м'ясорубка…" — йдеться в публікації Юлії Трусанової.

[ + – ] Співробітниця "ЗооПатруль UA" хвилюється через те, як евакуювати з Херсона 600 вихованців притулку для собак Фото: Скриншот

Є й інша проблема — на дворі спекотне літо, собаки потребують обробки від кліщів і бліх. Крім "Нексгарду", таблеток від кліщів більше нічого не спрацьовує, кажуть волонтери, але вартість препарату "кусається": одна упаковка — 450 грн.

За словами співробітників притулку, величезна кількість кліщів і бліх небезпечна для життя тварин та швидко призводить до анемії.

[ + – ] Собака, уражена кліщами Фото: Юлія Трусанова/Facebook

Авторка поділилася реквізитами для допомоги тваринам із притулку "Шанс" і закликала небайдужих допомогти врятувати собак від кліщів, а сам притулок — від небезпеки.

"Загалом, для тих, хто мене почув, у кого вистачає сил слухати й чути, прошу допомоги! Допоможіть, будь ласка, не загинути бездомним! Там зовсім… Там зовсім погано", — підсумувала своє звернення Юлія Трусанова.

Пізніше дівчина подякувала тим, хто вже відгукнувся та допоміг, а також констатувала. що наразі евакуація притулку "Шанс" із Херсона не є можливою, оскільки окупанти навряд чи нададуть зелений коридор.

Нагадаємо про тварин, які стали символами мужності й сили України в протистоянні російській агресії.