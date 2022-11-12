"Российская подлость": в Днепре умер пес Крым, оплакивавший хозяев после ракетного удара

Несмотря на усилия ветеринаров, питомец пережил свою семью всего на две недели. Он страдал от контузии и проблем с сердцем.

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В Днепре скончался пес по кличке Крым, который оплакивал хозяев, погибших в результате ракетного удара. Об этом в Facebook написал заместитель мэра Михаил Лысенко.

Чиновник сообщил, что 12 ноября сердце Крыма перестало биться. Ветеринары долго боролись за спасение пса, но он так и не смог оправиться после пережитого потрясения.

"Российская подлость и ее преступления, иногда достигают своих результатов", — с прискорбием сообщил Михаил Лысенко.

29 сентября в результате взрыва российской ракеты в Днепре погибла горожанка Наталья, ее мама Алла и двое детей: 8-летний Иван и 9-летняя Василина. Среди руин дома нашли раненного пса по кличке Крым, которого хозяева щенком увезли из ныне оккупированного полуострова. Питомец сидел на обломках и выл, отказываясь уходить.

Спасатели вызвали сотрудников организации "Зооконтроль", которые обследовали Крыма и выявили сердечную недостаточность и контузию, вызвавшую слепоту и глухоту животного. Ветеринары вводили ему препараты для поддержания работы сердца.

3 октября сотрудники "Зооконтроля" заявили журналистам, что после лечения пес Крым чувствует себя намного лучше. Он находился в состоянии стресса, но понемногу приходил в себя и даже выбирался во двор на прогулки. Впрочем, он выглядел настороженным и болезненным, практически не двигался.

Писали также, что в Харьковской области нашли собаку, изуродованную военными ВС РФ. Оккупанты выжгли на лбу букву "V", которой маркируют российскую технику во время вторжения в Украину. О зверствах россиян рассказал местный житель, подкармливающий бездомных собак.