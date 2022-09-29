Сидел и плакал: в Днепре спасли раненого пса на месте, где погибли его хозяева (видео)

Пса по кличке "Крым" привезли еще щенком из оккупированного полуострова. Во время обстрела он получил контузию и не мог сдвинуться с места.

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Спасатели в Днепре выехали на место прилета российской ракеты, которая полностью уничтожила частный дом и увидели травмированную собаку. Пес отказывался даже сдвинуться с места, поэтому спасатели вызвали сотрудников днепровского коммунального предприятия "Зооконтроль", которые выявили у пса контузию и сердечную недостаточность, сообщили 29 сентября в Facebook коммунальщики.

"Собаку забрали, он под наблюдением у врачей. Контузия, сердечная недостаточность. Ему очень страшно. Бедные люди, бедные животные…", — написали в "Зооконтроле".

Мэр города Борис Филатов в своем Telegram написал, что когда место взрыва приехали коммунальщики, то увидели собаку, который сидел на развалинах и выл. Позже приехали из "Зооконтроля" и забрали с собой пса, который оглох и ослеп.

История пса по кличке Крым

Жительница Днепра Елена Емец опубликовала в Instagram фото разрушенного дома с комментарием, где рассказала, что пса зовут "Крым". Его еще щенком вывезли из оккупированного россиянами полуострова. На том месте, где он сидит на фото, еще вчера стоял дом, в котором жила семья. Теперь там развалины, под которыми лежат тела погибших людей.

"Контуженая собака сидит на обломках жизни целой семьи. Сдвинуть его невозможно. Он замер и плачет", — пишет Емец.

Напомним, в ночь с 28 на 29 сентября российские войска нанесли 4 ракетных удара по Днепру. По информации спикера ВВС Украины Юрия Игната, удар был нанесен сверхзвуковыми ракетами Х-22.

В результате обстрела Днепра в городе разрушено более 60 частных домов и несколько многоэтажек. Пока известно о четверых жертвах — погибли двое взрослых, а также восьмилетний мальчик и девятилетняя девочка.