Сидів і плакав: у Дніпрі врятували пораненого пса на місці, де загинули його господарі (відео)

Собаку на прізвисько "Крим" привезли ще цуценям з окупованого півострова. Під час обстрілу він отримав контузію і не міг зрушитися з місця.

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Рятувальники у Дніпрі виїхали на місце прильоту російської ракети, яка повністю знищила приватний будинок і побачили травмованого собаку. Пес відмовлявся навіть зрушитися з місця, тому рятувальники викликали співробітників дніпровського комунального підприємства "Зооконтроль", які зафіксували в пса контузію і серцеву недостатність, повідомили 29 вересня у Facebook комунальники.

"Собаку забрали, він під наглядом у лікарів. Контузія, серцева недостатність. Йому дуже страшно. Бідолашні люди, бідні тварини…" — написали у "Зооконтролі".

Мер міста Борис Філатов у своєму Telegram написав, що коли на місце вибуху приїхали комунальники, то побачили собаку, який сидів на руїнах і вив. Пізніше приїхали із "Зооконтролю" і забрали із собою пса, який оглух та осліп.

Історія собаки на прізвисько Крим

Мешканка Дніпра Олена Ємець опублікувала в Instagram фото зруйнованого будинку з коментарем, де розповіла, що пса звати "Крим". Його ще цуценям вивезли з окупованого росіянами півострова. На тому місці, де він сидить на фото, ще вчора стояв будинок, де жила сім'я. Тепер там руїни, під якими лежать тіла загиблих людей.

"Контужений собака сидить на уламках життя цілої родини. Зрушити його неможливо. Він завмер і плаче", — пише Ємець.

Нагадаємо, в ніч із 28 на 29 вересня російські війська завдали 4 ракетні удари по Дніпру. За інформацією спікера ВПС України Юрія Ігната, удару було завдано надзвуковими ракетами Х-22.

Унаслідок обстрілу Дніпра в місті зруйновано понад 60 приватних будинків і кілька багатоповерхівок. Поки що відомо про чотири жертви — загинули двоє дорослих, а також восьмирічний хлопчик і дев'ятирічна дівчинка.