Пес Крым, оплакивавший хозяев на руинах в Днепре, проходит лечение (видео)

Пострадавшее животное находится в стрессовом состоянии, но чувствует себя гораздо лучше.

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Пес Крым, выживший после удара оккупантов по Днепру в ночь с 28 на 29 сентября, проходит лечение и чувствует себя лучше. Об этом сообщает издание "Суспільне Дніпро".

Как уточняют журналисты, животное все еще находится в стрессовом состоянии, однако понемногу приходит в себя.

Издание опубликовало видео, на котором пса вывели во двор на прогулку. Животное по-прежнему выглядит растерянным и настороженным.

Пес Крым: трагедия в Днепре

29 сентября от российского ракетного удара по Днепру погибла целая семья –– бабушка Алла, мама Наталья и двое маленьких детей –– 8-летний Иван и 9-летняя Василина. Выжил лишь пес по кличке Крым, которого еще щенком вывезли с территории оккупированного полуострова.

[ + – ] Пес Крым на руинах дома в Днепре. Фото: скриншот из Facebook

Кадры с пострадавшим псом облетели всю Украину. На видео видно, как найденная на руинах дома контуженная собака плачет.

Спасателям пришлось извлекать из-под завалов фрагменты тел погибших. На месте жилого дома осталась лишь воронка.

Как позже выяснилось, дедушка в эту ночь был на работе, а муж Натальи находится на фронте, он участвует в боях под Лиманом.

Раненого пса забрали ветеринары.

Ранее Фокус показывал, как выглядит Днепр после обстрела россиян. ВС РФ уничтожили транспортное предприятие, повредили несколько многоэтажек, здание гимназии, магазин и административные здания.

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