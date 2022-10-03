Пес Крим, який оплакував господарів на руїнах у Дніпрі, проходить лікування (відео)

Постраждала тварина перебуває у стресовому стані, але почувається набагато краще.

Related video

Пес Крим, який вижив після удару окупантів по Дніпру в ніч із 28 на 29 вересня, проходить лікування і почувається краще. Про це повідомляє видання "Суспільне Дніпро".

Як уточнюють журналісти, тварина все ще перебуває у стресовому стані, проте потроху приходить до тями.

Видання опублікувало відео, на якому пса вивели у двір на прогулянку. Тварина, як і раніше, виглядає розгубленою і настороженою.

Пес Крим: трагедія у Дніпрі

29 вересня від російського ракетного удару по Дніпру загинула ціла сім'я — бабуся Алла, мама Наталя і двоє маленьких дітей — 8-річний Іван та 9-річна Василина. Вижив лише пес на прізвисько Крим, якого ще цуценям вивезли з території окупованого півострова.

[ + – ] Пес Крим на руїнах будинку в Дніпрі Фото: Скріншот із Facebook

Кадри з постраждалим псом облетіли всю Україну. На відео видно, як знайдений на руїнах будинку контужений собака плаче.

Рятувальникам довелося витягувати з-під завалів фрагменти тіл загиблих. На місці житлового будинку залишилася лише вирва.

Як пізніше з'ясувалося, дідусь цієї ночі був на роботі, а чоловік Наталії знаходиться на фронті, він бере участь у боях під Лиманом.

Пораненого пса забрали ветеринари.

Раніше Фокус показував, як виглядає Дніпро після обстрілу росіян. ЗС РФ знищили транспортне підприємство, пошкодили кілька багатоповерхівок, будівлю гімназії, магазин та адміністративні будинки.

У неділю, 2 жовтня, ЗС РФ атакували Кривий Ріг, Запоріжжя, Дніпропетровську та Миколаївську області, використовуючи ракетне озброєння, реактивну артилерію та дрони-камікадзе Shahed-136.