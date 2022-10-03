Пес Крим, який оплакував господарів на руїнах у Дніпрі, проходить лікування (відео)
Постраждала тварина перебуває у стресовому стані, але почувається набагато краще.
Пес Крим, який вижив після удару окупантів по Дніпру в ніч із 28 на 29 вересня, проходить лікування і почувається краще. Про це повідомляє видання "Суспільне Дніпро".
Як уточнюють журналісти, тварина все ще перебуває у стресовому стані, проте потроху приходить до тями.
Видання опублікувало відео, на якому пса вивели у двір на прогулянку. Тварина, як і раніше, виглядає розгубленою і настороженою.
Пес Крим: трагедія у Дніпрі
29 вересня від російського ракетного удару по Дніпру загинула ціла сім'я — бабуся Алла, мама Наталя і двоє маленьких дітей — 8-річний Іван та 9-річна Василина. Вижив лише пес на прізвисько Крим, якого ще цуценям вивезли з території окупованого півострова.
Кадри з постраждалим псом облетіли всю Україну. На відео видно, як знайдений на руїнах будинку контужений собака плаче.
Рятувальникам довелося витягувати з-під завалів фрагменти тіл загиблих. На місці житлового будинку залишилася лише вирва.
Як пізніше з'ясувалося, дідусь цієї ночі був на роботі, а чоловік Наталії знаходиться на фронті, він бере участь у боях під Лиманом.
Пораненого пса забрали ветеринари.
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