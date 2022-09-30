Ракетний удар по Дніпру: як виглядає місто після обстрілів (фото)

ЗС РФ знищили транспортне підприємство міста, пошкоджено кілька багатоповерхівок, гімназію, магазин та адміністративні будівлі.

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Російські війська в ніч проти 30 вересня завдали ракетного удару "Іскандерами" по Дніпру. Внаслідок чого загинула одна людина, ще п'ятеро отримали поранення. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

ЗС РФ знищили транспортне підприємство міста, а під час пожежі згоріли 52 автобуси, ще 98 було пошкоджено. У Дніпрі також пошкоджені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин та адміністративні будівлі.

Резніченко розповів, що рятувальники продовжують працювати на місці удару та з'ясують масштаби пошкоджень.

Зазначимо, що це не перша ракетна атака російських військ по центру Дніпра. 11 вересня окупанти зруйнували адміністративні будівлі, магазини, житлові будинки, ринок і складські приміщення у цьому районі міста.

Проблеми з громадським транспортом у Дніпрі

У Дніпровській міській раді розповіли журналістам, що через ракетний удар російських військ по місту з 30 вересня тимчасово припинять роботу автобуси маршруту №146-А. Крім того, найближчими днями ускладниться робота автобусних маршрутів 73, 87А, 101А, 106, 107 та 146Б. Вони працюватимуть в оперативному режимі без дотримання інтервалів.

[ + – ] Наслідки ракетного удару по транспортному підприємству в Дніпрі

Нагадаємо, 29 вересня російські війська завдали ракетного удару по житловому кварталу в Дніпрі. Внаслідок чого загинули четверо людей, зокрема двоє дітей.

Вночі 30 вересня окупанти вдарили ракетами по багатоповерховому будинку в Миколаєві. Унаслідок атаки одна жінка опинилася під завалами, її вдалося врятувати, 8 людей отримали поранення.

Вранці того ж дня ЗС РФ обстріляли околиці Запоріжжя. Удар припав по гуманітарній колоні на виїзді з міста. Люди стояли у черзі для виїзду на окуповані території, щоб забрати родичів і допомогти їм.